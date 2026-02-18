El cambadés Alejandro Leiro se sube a lo más alto del podio en Lugo y Teis

Alejandro Leiro en el primer puesto del podio Cedida

El deportista cambadés Alejandro Leiro sigue aumentando su ya extenso medallero. El joven, que milita en las filas del Judo Club Pontevedra, club que realiza sus entrenamientos con la sección arousana en el gimnasio Urban Gym de Vilagarcía, triunfó en sus visitas a Lugo y Teis en las últimas semanas.

Asimismo, Alejandro Leiro Torres también se entrena en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, creciendo en distintas disciplinas dentro del mundo de judo y de las distintas luchas.

Por ello, en su primera parada, el Campeonato Gallego de Luchas Sub 15 de Lugo, el cambadés consiguió la medalla de plata en lucha sambo, oro en lucha olímpica y oro en lucha grecorromana , en la categoría de - 57kg.

El cambadés Alejandro Leiro con sus medallas Cedida

Además, Alejandro Leiro también estuvo en Teis para disputar el Campeonato Gallego Sub 17 de lucha olímpica y grecorromana. Allí, se hizo con la medalla de plata en olímpica, y con el metal más preciado, el oro, en grecorromana, mostrando su gran desarrollo.