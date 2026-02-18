Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El cambadés Alejandro Leiro se sube a lo más alto del podio en Lugo y Teis

En el campeonato Sub 15 consiguió tres medallas de oro, y en el Sub 17, un oro y una plata 

María Caldas
18/02/2026 14:15
Alejandro Leiro en el primer puesto del podio
Alejandro Leiro en el primer puesto del podio
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El deportista cambadés Alejandro Leiro sigue aumentando su ya extenso medallero. El joven, que milita en las filas del Judo Club Pontevedra, club que realiza sus entrenamientos con la sección arousana en el gimnasio Urban Gym de Vilagarcía, triunfó en sus visitas a Lugo y Teis en las últimas semanas.

Asimismo, Alejandro Leiro Torres también se entrena en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, creciendo en distintas disciplinas dentro del mundo de judo y de las distintas luchas. 

Por ello, en su primera parada, el Campeonato Gallego de Luchas Sub 15 de Lugo, el cambadés consiguió la medalla de plata en lucha sambo, oro en lucha olímpica y oro en lucha grecorromana , en la categoría de - 57kg.

El cambadés Alejandro Leiro con sus medallas
El cambadés Alejandro Leiro con sus medallas
Cedida

Además, Alejandro Leiro también estuvo en Teis para disputar el Campeonato Gallego Sub 17 de lucha olímpica y grecorromana. Allí, se hizo con la medalla de plata en olímpica, y con el metal más preciado, el oro, en grecorromana, mostrando su gran desarrollo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina