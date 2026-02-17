Los pequeños tiradores del AVE de Vilagarcía conquistan Compostela

Los pequeños tiradores del AVE Vilagarcía en Santiago Cedida

El Mini Torneo de Esgrima de las categorías inferiores: M9, M11 y M13, se celebró en el pabellón municipal de Pontepedriña, en Santiago, organizado conjuntamente por el Club Compostela de Esgrima y la Federación Gallega de Esgrima.

Del AVE de Vilagarcía participaron 5 tiradores en las 3 categorías: Nicolás Piñeiro, Julio Alonso, Darío Aguado, Candelaria Muñiz y Adela Alvarez. La primera competición, la M13 mixta, dio comienzo a las 10 horas, por lo que las poules y eliminatorias directas se disputaron con clasificación general mixta. Nicolás Piñeiro participó en esta prueba, consiguiendo el undécimo puesto del Ranking.

La segunda prueba fue la M9, que dio comienzo a las 10:30 horas, también de carácter mixto, y en la que participó Julio Alonso, consiguiendo un fantástico tercer puesto en la clasificación general.

La tercera prueba fue la M11, en la que participaron tres tiradores del AVE: Darío Aguado, que obtuvo el décimo puesto, Adela Álvarez, en el puesto 22 de la clasificación general. Candelaria Muñíz, en el puesto 23 de la clasificación.Tras las rondas, cabe destacar el buen ambiente competitivo y la continuidad de la base del club vilagarciano.