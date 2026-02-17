Los atletas del Número Phi disputan la Copa Cidade da Coruña
Sumaron dos medallas de oro, cuatro platas y tres bronces
El Número Phi de Caldas de Reis se desplazó hasta A Coruña para disputar la Copa Cidade da Coruña, con el objetivo de que el equipo, y sobre todo sus deportistas, sigan sumando experienicas y aprendizajes.
“Varios deportistas lograron sus primeras medallas en nuevas categorías, seguimos consolidando nuestro modo de competir y ahora toca seguir trabajando”, comentan desde la entidad caldense.
Por un lado, Bruno García y Luis Rivera se hicieron con la medalla de oro, mientras que las platas fueron obra de Ekaterina Rebón, Ayrton Iglesias, Ángela Rodríguez y Saray Salazar.
Asimismo, el Número Phi también regresa de la competición con tres medallas de bronce al cuello, conseguidas por Paula Gómez, Marina Castro y Lara, para cerrar así una gran participación en la Copa Cidade da Coruña.
Asimismo, el equipo caldense también etuvo en la Liga B, en dónde Lucía, Myri y Mara levantaron la medalla de oro. Por otra parte, Sofi consiguió colgarse la medalla de plata, y Mario, Sara y Mariña regresaron a Caldas de Reis con la medalla de bronce.