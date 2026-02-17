Los atletas del Número Phi disputan la Copa Cidade da Coruña

Las deportistas del Número Phi Cedida

El Número Phi de Caldas de Reis se desplazó hasta A Coruña para disputar la Copa Cidade da Coruña, con el objetivo de que el equipo, y sobre todo sus deportistas, sigan sumando experienicas y aprendizajes.

“Varios deportistas lograron sus primeras medallas en nuevas categorías, seguimos consolidando nuestro modo de competir y ahora toca seguir trabajando”, comentan desde la entidad caldense.

Lúa Piñeiro con una de las deportistas Cedida

Por un lado, Bruno García y Luis Rivera se hicieron con la medalla de oro, mientras que las platas fueron obra de Ekaterina Rebón, Ayrton Iglesias, Ángela Rodríguez y Saray Salazar.

Asimismo, el Número Phi también regresa de la competición con tres medallas de bronce al cuello, conseguidas por Paula Gómez, Marina Castro y Lara, para cerrar así una gran participación en la Copa Cidade da Coruña.

Ekaterina Rebón durante la competición Cedida

Asimismo, el equipo caldense también etuvo en la Liga B, en dónde Lucía, Myri y Mara levantaron la medalla de oro. Por otra parte, Sofi consiguió colgarse la medalla de plata, y Mario, Sara y Mariña regresaron a Caldas de Reis con la medalla de bronce.