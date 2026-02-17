La vilagarciana Lara Durán se proclama campeona gallega de Optimist

Lara Durán junto al presidente de la Federación Gallega de Vela Cedida

La vilagarciana Lara Durán, que navega para el Real Club Náutico de Sanxenxo, viene de proclamarse Campeona Gallega de la clase Optimist en aguas de la ría viguesa, después de tres jornadas de competición y nueve regatas organizadas por el Real Club Náutico de Vigo.

Durán releva en el palmarés a Alma Chamorro, del Marítimo de Canido. Ambos ganaron el absoluto, además del Sub 16. Asimismo, en categoría Sub 13, que navegan con los Sub 16 en flota única, doblete para el equipo de regatas del Real Club Náutico de Sanxenxo, con Nicolás Agra (categoría masculina) y la también vilagarciana Aroa Pérez (femenina) campeones.

Foto de familia de todos los premiados Cedida

La tercera y última jornada del Campeonato de Galicia, Trofeo Aceites Abril, permitió de nuevo que el Comité de Regatas completase cuatro pruebas, al igual que el domingo, para cumplir así de forma íntegra la previsión final de nueve mangas en la suma de los tres días.

En el podio Sub-16 femenino, con Durán estuvieron Emma Pérez-Roig, del RCN Coruña, y Gabriela González-Solla (RCN Sanxenxo). Emma fue campeona Sub 13 tanto en A Coruña 2025 como en Vigo 2024.

Con una participación superior a la de la edición anterior tanto en el grupo Amarillo como en el Azul, la organización viguesa superó al mal tiempo para cerrar tres días de vela ligera pura.