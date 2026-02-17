El vilagarciano Asier Cores se proclama campeón gallego Sub 8

El podio Sub 8 del campeonato Cedida

El Hotel Scala de Padrón acogió el Campeonato Gallego Sub 8 de ajedrez, siguiendo en liza los campeonatos gallegos de categorías Sub 14 y Sub 18, organizados por la Federación Galega de Xadrez y patrocinados por la Xunta de Galicia, con la colaboración del Concello de Padrón y del Hotel Scala de la localidad, con una afluencia de casi 140 ajedrecistas de la comunidad, clasificados en sus respectivos torneos provinciales celebrados en el mes de enero.

Después de los dos primeros días de competición en jornadas de mañana y tarde en los salones del Hotel Scala, el ajedrecista vilagarciano Asier Cores López, se proclamó campeón Gallego finalizando imbatido, ya que venció en todas sus partidas cediendo solo unas tablas en la tercera ronda, lo que lo confirma como una de las nuevas promesas del Fontecarmoa.

Además, continúan en disputa las categorías Sub 14 y Sub 18, donde la expedición arousana tiene opciones de alcanzar algún podio más.

A la entrega de premios acudió el alcalde de Padrón Anxo Rey y el concejal de Deportes José Luis Mariño, así como representando a la Federación Galega, el presidente Gaspar Carnero, su vicepresidente Anxo Vilas, la secretaria Raquel Calleja y el tesorero Antonio Espiñeira. En las vacaciones de Semana Santa, se disputarán las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 16, Sénior, Femenino y Veteranos, que contará con una inscripción superior a 300 jugadores.