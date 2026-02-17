El Rey Felipe VI recibe a Diego Romero, palista del CMDC Breogán

El acto de recepción con el Rey Felipe VI Cedida

El Rey Felipe VI recibió en audiencia militar, en el Palacio Real de O Pardo, a un grupo de deportistas de alto nivel pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil. Los asistentes son militares profesionales que compaginan su carrera militar con la práctica del deporte de élite y representan a España en competiciones internacionales.

Su actividad deportiva cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa y la Guardia Civil, que facilitan los medios necesarios para su preparación, entrenamiento y participación en pruebas oficiales, en disciplinas como piragüismo, tiro, triatlón, judo, paracaidismo, esquí de montaña, natación en aguas abiertas, kárate y full contact.

El Rey Felipe VI durante el acto Cedida

A la recepción asistieron la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat e Berea; el jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio, Francisco Braco; y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Estos atletas cuentan con el reconocimiento oficial del Consejo Superior de Deportes, lo que acredita su alto nivel deportivo y su integración en los programas nacionales de apoyo al deporte de élite. Diego Romero fue uno de los deportistas destacados que estuvieron presentes en esta cita, en la que también estuvo presente otro remero gallego y olímpico, Carlos Arévalo.

Laurel Olímpico

El Palacio de Congresos de Gijón acogió la “XL Gala de Piragüismo” de la Real Federación Española de Piragüismo. En esta Gala, tanto Tono Campos como Diego Romero recibieron el “Laurel Olímpico”, distinción que otorga el Comité Olímpico Español.

Los deportistas del Breogán con el Laurel Olímpico Cedida

Este premio recompensa a los atletas por su trayectoria excepcional y se otorga a aquellos que han logrado convertirse en Campeones del Mundo en al menos tres ocasiones.

En este caso, los deportistas del Breogán han superado con creces esta marca, ya que Tono Campos tiene en su palmarés un total de 10 títulos de Campeón del Mundo, mientras que Diego Romero cuenta con 7 títulos de Campeón del Mundo.