El Club Natural Sport triunfa en la Copa Cidade da Coruña

Los deportistas del Natural en A Coruña Cedida

A los ojos de todos está que la Copa Cidade da Coruña se ha convertido en un referente de los rankeables de Galicia. Un enclave espectacular, una Ciudad preciosa, y un nivel alto, con muchos participantes de fuera de Galicia, que siempre invita a poner un plus extra para llevar el podium de primer clasificado.

La jornada, que sirvió para ver cómo estaban los deportistas juniors y absolutos del Natural Sport de Ribeira, se cerró con el primer puesto en amabas categorías para los ribeirenses.

“Aunque el resultado nos deja contentos, debemos abordar varios casos a nivel individual para mejorar algunas cosas de cara al futuro inmediato. No debemos bajar la guardia y adaptarnos mejor a los nuevos sistemas”, señalan desde la entidad.

“Destacamos el podium de la categoría de -68kgs en la que los cuatro medallistas fueron “Made in Natural”, en el tercer puesto Alex Cernadas y Alex Páramo, en el segundo Lois Tomás que no pudo disputar la final por unas molestias en la tibia y el primer puesto para Ansou Ndong, que sigue demostrando que está en un momento dulce”, indican desde el Natural Sport.

Asimismo, en el turno de la categoría cadete, el club de Ribeira vio mejorías en sus deportistas desde el último campeonato gallego, aunque aseguran que queda mucho por trabajar de cara al Campeonato de España, para el que ya se encuentran preparándose al más alto nivel en el módulo de taekwondo de A Fieiteira.

“Ahora nos tocan dos días de descanso y ya desde el viernes hasta el domingo participaremos en el stage de Dragan Jovic, el serbio, garantía de éxito, repite en Ribeira. Finalmente el Natural se alzó con “el Copón” de la Copa Cidade de Coruña y con ganas de volver. Felicitar a la Escuela Garrapucho por su evento y animarlo a que siga en esta línea, todos se lo vamos a agradecer”, explican desde la entidad ribeirense.

Homenajes

Este próximo sábado 21 de febrero, a las 13:00 horas, el Natural Sport Ribeira llevará a cabo un acto en el módulo de A Fieiteira como reconocimiento a Dragan Jovic y también a Ismael Bahamonde. En el primer caso, como figura de renombre mundial, incluirán su nombre en el Salón de la Fama del Club Natural Sport, así como le dedicarán una de las áreas de entrenamiento.

En el segunda caso, Ismael es una de las personas que más ha colaborado con nuestra entidad, desde los inicios de Sueño Olímpico hasta hoy en día. “Si algo nos hace “grandes” es reconocer los méritos de las estrellas mundiales pero también de aquellos que con su trabajo y esfuerzo nos han ayudado a crecer y mejorar”.