+Deportes

Ana Ferro se proclama campeona gallega sénior de lucha

La deportista del Judo Club Senín se desplazó hasta Teis para disputar una cita clave en el calendario

María Caldas
17/02/2026 13:00
Ana Ferro con su entrenador Andrés Senín
Ana Ferro con su entrenador Andrés Senín
Se celebró el Campeonato Gallego de Lucha Senior en Teis (Vigo), una cita clave del calendario autonómico en la que el Judo Club Senín- Centro Deportivo Ikigai estuvo representado por Ana Ferro, que firmó una actuación sobresaliente.

Ana Ferro logró alzarse con el título de campeona gallega, demostrando un excelente nivel tanto físico como técnico a lo largo del campeonato. Su rendimiento confirmó el buen momento deportivo que atraviesa y el trabajo realizado durante la temporada.

Tras este éxito autonómico, la luchadora ya tiene la vista puesta en su próximo compromiso. El sábado 28, Ana Ferro viajará a Murcia tras ser convocada por la Federación Gallega de Lucha para participar en la Copa de la Reina, una competición de alto nivel nacional que reunirá a las mejores luchadoras del país.

Desde el Judo Club Senín destacan el mérito del resultado obtenido y confían en que esta dinámica positiva continúe en la próxima cita, donde Ana Ferro representará tanto a Galicia como a su club en una de las competiciones más importantes del calendario femenino.

