Sofía Otero se cuelga la plata en el estreno de la competición base en Guadalajara

Aroa y Sofía en Guadalajara Cedida

El Club de Gimnasia Rítmica Vilarousa se desplazó hasta Guadalajara para participar en el XIV Torneo Internacional del Rítmica Infantado, al que se desplazaron Sofía Otero, en la categoría alevín prebase y Aroa, de cadete prebase.

Así, el Palacio Multiusios de Guadalajara sacó a relucir su tapiz para que gimnastas nacionales e internacionales mostrasen su mejor versión en una jornada llena de emoción, música y talento.

Dicho torneo fue la primera competición base de la temporada, y por parte del club vilagarciano, el gran triunfo fue para la cambadesa Sofía Otero, que consiguió volver a Vilagarcía con la medalla de plata colgada al cuello. “Sofía participó por primera vez en la prueba con aro, fue muy valiente”, comenta Sandra Estrada.

Por su parte, Aroa fue sexta, que le valió un diploma de una competición de mucho nivel con gimnastas de España, Portugal y Ucrania. “Aroa se estrenaba en una competición de este nivel. La verdad es que fue todo muy bien. Ahora tenemos que seguir trabajando para el clasificatorio”, afirma la entrenadora del Vilarousa tras el Torneo Internacional.