El Rotogal se hace fuerte en casa para vencer al líder

El Rotogal Boiro sumó una importante victoria en A Cachada por 3-1 ante el Instasa San Sandurniño, en un partido en el que los boirenses fueron superiores desde el inicio. Los de Chicho comenzaron con ataques muy rápidos para impedir que los visitantes se asentasen en A Cachada, a pesar de que el Intasa San Sandurniño comenzó a recortar distancias en el marcador.

Sin duda, el Rotogal Boiro se hizo grande ante un rival con un nivel superlativo, que sigue encabezando la clasificación del grupo A de la Superliga 2. “Estamos muy contentos, hicimos un partido muy serio. En las últimas semanas mejoramos mucho”, explica Chicho Alves.

Ante el líder, los boirenses volvieron a demostrar un buen nivel en saque, defensa y bloqueo, y, de nuevo, con un brillante Martín Casais que anotó 24 puntos.

“Nos tiene que servir para aprender que cuando jugamos con la intensidad adecuada le podemos ganar a cualquiera”, comenta el entrenador del Rotogal Boiro.

El saque fue una de las claves del triunfo local, con jugadores como Juan Cañate, Augusto Wiernes o el propio Martín Casais, que sacaron de manera brillante durante el enfrentamiento. En lo que se refiere al bloqueo-defensa, los boirenses también fueron superiores, tocando muchísimos balones, y, especialmente en el primer set, estuvieron por encima del 90% de recepción positiva.

El segundo juego fue el más igualado del partido, con un Intasa que se apoyó en Manuel Aba y Manuel Gomes para sellar una manga muy igualada. Los de Chicho reaccionaron con rapidez en el tercer juego, Empezaron con una ventaja de seis puntos, lo que preveía un desastre para los de Parga.

El ourensano trató de evitarlo, pero sus pupilos no pudieron reaccionar a tiempo para darle la vuelta y cedieron por un contundente 25-16. El Intasa San Sadurniño buscó forzar un imposible quinto set en la cuarta manga, pero no fue posible.

Las sensaciones

En las arcas boirenses se encuentran muy felices por haber podido sumar un triunfo ante un equipo hecho para ascender, y es que cuenta con más de tres jugadores por posición, con una fuerte inversión económica por detrás.

“Estamos contentos por la evolución del equipo y por ganarle a un súper proyecto como San Sadurniño”, señala Chicho Alves. Ahora, el Rotogal Boiro ya piensa en su siguiente objetivo, y es que este fin de semana tendrá que viajar al País Vasco para medirse al Galdakao Boleibol Taldea. “Es un desplazamiento muy complicado y es difícil competir ahí”, dice Chicho.