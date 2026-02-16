El Asmubal Meaño cede en Coirón ante un sólido Getasur por 25-29

El Inelsa Asmubal durante un partido en Coirón Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar Asmubal Meaño no pudo sumar en casa ante el Club Balonmano Getasur. Las de Juan Costas cayeron derrotadas por un 25-29 que las baja a la séptima posición de la tabla clasificatoria después de un partido que prometía ser emocionante y decisivo para ambos combinados a la hora de mejorar sus posiciones en la clasificación.

Desde el principio, el Getasur mostró un dominio claro en el marcador, logrando tres goles consecuitivos a través de lanzamientos precisos desde la zona central.

El Asmubal no tardó en reaccionar, gracias a las intervenciones destacadas de Sabela Miniño, que fue la jugadora más destacada del partido, y Sofía Arangio. Con un juego rápido desde los extremos, lograron acercarse al marcador cerrando un parcial de 13-16 para finalizar la primera mitad del partido.

En el segundo tiempo, Sabela se emergió como figura clave para las locales con varios goles importantes. El partido se tornó intenso con alternancias constantes en ataque y defensa.

A medida que avanzaba el encuentro, el Getasur mantuvo la ventaja inicial en el electrónico, aunque en ciertos momentos cruciales las de Costas lograron ajustar la ventaja. El encuentro culminó con un resultado final que deja a las meañesas en la séptima posición con 19 puntos.