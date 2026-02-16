Ángel Maneiro y Lara Lois triunfan en la BTT Resistencia

Vilagarcía acogió la prueba Gonzalo Salgado

Vilagarcía se convirtió en la capital del ciclismo con la celebración de la BTT 3H Resistencia, organizada por el Club Arousa Bike en colaboración con el Concello y la Federación Gallega de Ciclismo, ya que la prueba se enmarca dentro del Campeonato de Galicia BTT Resistencia.

Así, más de 300 ciclistas recorrieron la capital arousana, con un claro triunfador en la categoría élite, como es Ángel Maneiro, del PC Toxo. En segundo lugar se colocó Diego Álvarez, y en tercera posición, Daniel García, del CDM Xesteiras. Por el lado lado femenino élite, el triunfo fue para Lara Lois, del Xesteiras, acompañada en el podio de Raquel Román, y en tercera posición su compañera de equipo Rebeca Muñoz.

La prueba en Vilagarcía Gonzalo Salgado

En la categoría Sub 23 el triunfo fue para Jorge Pérez, y en júnior para Marco Charlín. Por el lado Sub 23 femenino, la victoria fue para Noa Rodríguez, y en la categoría júnior femenina, para María Mazrtínez. En Máster 30 el Xesteiras volvía a lo más alto del podio con Óscar Pino, y el podio lo completaron Darío Suárez y Brais Rodríguez.

En Máster 40, una de las categorías con mayor participación de la prueba ciclista en Vilagarcía, Manu Casouso, también del Xesteiras, fue primero.En 30 femenino la victoria se la llevó Amira Simón, y en 40, Tamara Santos, del VK Bikes.