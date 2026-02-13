Vilagarcía espera a más de 300 deportistas para la BTT 3H Resistencia

El Club Arousa Bike vuelve a organizar este domingo la prueba de 3H Resistencia BTT, que se enmarca en el Campeonato de Galicia BTT Resistencia, por lo que solo pueden participar aquellos deportistas que estén federados.

La cita se desarrollará este domingo 15 de febrero en Vilagarcía, a partir de las 10:00 horas. Los dorsales podrán recogerse desde las 8:00 horas hasta media hora antes del inicio de la prueba.

Con las inscripciones ya cerradas, Vilagarcía acogerá a más de 300 ciclistas de distintos puntos para la celebración de la prueba, que contará con las categorías Sub23 Fem, Sub23, Master 60 Fem, Master 60, Master 50 Fem., Master 50, Master 40 Fem, Master 40, Master 30 Fem, Master 30, Junior Fem, Junior, Élite UCI, Élite Fem, Élite, Cadete Fem, y Cadete.

En esta nueva edición, los diseños que lucirán las camisetas de los participantes son obra de la Asociación Con Eles, y es que Arousa Bike siempre aporta un carácter solidario a la prueba autonómica, en esta ocasión dando visibilidad a las personas con discapacidad.

La prueba, que dará comienzo en la Rúa do Embalse 43, en Castroagudín, tiene como padrinos a los ciclistas Gustavo César Veloso, Samuel Blanco y Andrés Taboada, campeón de España de gravel, además del actor y humorista David Amor, que repetirá participación.

El circuito constará de seis kilómetros, en los que los ciclistas atravesarán el Monte Xiabre, que se convertirá en un gran escenario improvisado para lo más 300 participantes, y es que la prueba vuelve a batir récord de asistencia en comparación a la pasada edición del 2025.

Con el objetivo de convertir el campeonato en más que una prueba de ciclismo, al finalizar la prueba, que se estima suceda sobre las 13:30 horas, se repartirán 300 raciones de callos en la Plaza de Castroagudín. Además, también habrá achocolatada con rosca, así como empanada, distintas conservas y vino albariño.