+Deportes

Los deportistas del Club de Atletismo Cambados destacan en distintos frentes

La joven Daniela Bayón consiguió el tercer puesto general en Padrón

María Caldas
12/02/2026 12:30
El Club de Atletismo Cambados sigue celebrando los éxitos cosechados por sus deportistas en distintos frentes. Por un lado, la joven Daniela Bayón consiguió hacerse con el tercer puesto en la clasificación general femenina de la 5K de Padrón, mientras que en el apartado Sub 16, la cambadesa levantó la medalla de oro. 

En el apartado femenino, también estuvo presente en Padrón la atleta Mercericéis Vidal, terminando la carrera entre más de 314 corredores. En lo que respecta a la 10K, el Club de Atletismo Cambados también tuvo representación y medallas. Por un lado, Santi Falcón fue bronce con un crono de 37:49. Lupe Villar repitió medalla para los cambadeses con un  58:57 en el apartado femenino de la prueba más larga. 

Por otra parte, el Club de Atletismo Cambados también estuvo presente en el Trail do Castro, al que acudieron Manu Piñeiro y Nerea Castro. Ambos atletas firmaron grandes triunfos, y es que Piñeiro logró la medalla de oro para proclamarse vencedor de la prueba en el lado masculino, y Castro fue subcampeona femenina, regresando a Cambados con la medalla de plata. 

En el Trail Cruz do Couto participó Iván Cordal, que consiguió terminar la prueba entre más de 76 corredores. También participaron los cambadeses Hugo Cordal y Lucas Martínez.

