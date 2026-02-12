El Natural Sport saca las últimas plazas disponibles para las clases de Dragan Jovic

Dragan Jovic estará del 20 al 22 de febrero en Ribeira Cedida

Tan solo quedan 20 plazas disponibles para el stage de Alto Nivel de Dragan Jovic. Lo cierto, es que el plazo de inscripción finaliza este próximo sábado 14 de febrero, pero en caso de que se completen las plazas máximas, la organización podrá cerrar el cupo antes del mencionado día.

"La inscripción lo estará formalizada hasta no haber recibido el justificante de pago. Queremos ofrecerlos lo mejor con el mejor", advierten desde el Natural Sport Ribeira.

Con el fin de que todos los que lo deseen puedan participar en el stage de Dragan Jovic, la Federación Galega de Taekwondo redobla sus esfuerzos para la formación de atletas y entrenadores. "A Federación Galega de Taekwondo ven de pechar un acordo ca Organización do Stage de Alto Nivel de Dragan Jovic para rebaixar a cuota dos becados e becadas, que estaba en 80€ por todo o curso para bajarla ata os 60€", informan.

En caso de que alguno de los deportistas becados ya haya realizado el pago, tendrán que ponerse en contacto con la organización para que se les devuelva el dinero en efectivo el propio día de la actividad.

La gran acogida del stage, que casi roza el lleno de plazas, demuestra una vez más el interés que despierta el serbio y las ganas de aprender y mejorar de todos los deportistas. Entre los ya inscritos figuran atletas como Alma Pérez y Desi Rivadulla, del Costado TKD Boiro, o Carla Sesar, Noa Romero, Javi Otero o Tomasa Franco, del Natural Sport, entre otros.