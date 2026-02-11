Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El CX Fontecarmoa vive una agridulce tercera ronda en la Liga Gallega

El encuentro más destacado fue entre los veteranos y los más pequeños, con victoria para estos últimos por 1,5 y 2,5

María Caldas
11/02/2026 06:00
Los pequeños ajedrecistas del Mac Donalds toman el relevo de Zona Aberta
Cedida
El CX Fontecarmoa enfrentó una agridulce tercera ronda en la Liga Gallega por equipos. Tras dejar el listón muy alto en la jornada anterior, los resultados ya se preveían inferiores, de hecho, en la sede social del club, las sensaciones eran bastante sombrías, puesto que los resultados en el local estaban por debajo de las expectativas. Afortunadamente, de un total de 12 encuentros, sumaron seis victorias, un empate y cinco derrotas.

Por un lado, en División de Honor, el CXF Viajes Interrías recibía al Benchoshey de Ourense. Los vilagarcianos perdieron por 2-4 en un encuentro muy igualado en el que la fortuna no fue favorable en mome3ntos clave, decidiéndose la partida final a últimas horas de la tarde. 

En Preferente, el CXF Concello de Vilagarcía perdió también por un 2-4 ante el Club Karpov de Pontevedra, decano del ajedrez en Galicia y que no atraviesa su mejor momento. Un resultando sorprendente y que, según la entidad vilagarciana, “se debería de dar en pocas ocasiones, pero así es el deporte”.

En 1ªC, el CXF Espazo Xove ganó con un ajustado 2,5-1,5 en su duelo comarcal ante el isleño Dorna Vengarco. No lo tuvieron fácil, ya que empezaron perdiendo la pruimera partida, y son colíderes del grupo, en posición de ascenso. 

En la misma categoría, el CXF Centro Comercial Arousa tenía una salida comprometida a Pontevedra, dónde se medía al EXP Non a Violencia de Xénero. Con su victoria contundente por 0,5 y 3,5 se sitúan también en puestos de ascenso.

El encuentro más interesante de la tarde fue entre el CXF Zona Aberta y el CXF Mc Donaldas. Se enfrentaban dos equipos de características muy diferentes, veteranos contra chicos muy jóvenes. Ganaron, justamente, los peques (1,5-2,5), que jugaron con una gran madurez y solvencia.

