El Club Kenpo Karate Ribeira suma siete nuevos cinturones negros

Siete deportistas del Club Kenpo Karate Ribeira se presentaron recientemente, de entre medio centenar de participantes de distintos lugares de la geografía española, a distintos niveles de exámenes para las obtención de cinturones negros en esas modalidades de artes marciales, organizada por la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas.

Celebrado en la localidad granadina de Almuñécar, todos los ribeirenses consiguieron el aprobado. Rubén Mariño Martís logró el cinturón negro; María Aurora Rodríguez Rey, Juan Cadabal Campaña y Ángel Mariño Martís obtuvieron el 1º Dan; Adrián Vidal Martínez y Jose Crujeiras Sampedro consiguieron lo propio en el 2º Dan, y Christian Vidal Martínez el 4º Dan.

El Club Kenpo Karate Ribeira, que este mes de febrero 2026 cumple 52 años desde su fundación, valora este logro como “muy importante” y destaca que Rubén Mariño, a sus 13 años de edad, ya sea cinturón negro, siendo el más joven de la entidad ribeirense que lo consigue.

Asimismo, María Aurora Rodríguez es, a sus 51 años, la deportista de mayor edad en lograr el 1º Dan de toda Galicia. El club fue fundado en 1974 en Ribeira por el 8º Dan Juan Hombre Dopazo, sus dos hermanos pequeños y un grupo de amigos, y en 1988 tomó el relevo como presidente y director Jose Cardalda, que es 7º Dan.

Actualmente, las clases son impartidas a una media de 200 alumnos, distribuidos en las academias centrales Kenpo Ribeira y O Norte A Pobra, además de Gimnasio Ozono de Boiro y escuelas deportivas en Aguiño y Palmeira.

Los cinco profesores ejercen su docencia con titulaciones oficiales de técnicos deportivos otorgadas por la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas y la Federación Gallega de Karate y Disciplinas Asociadas.