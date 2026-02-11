Mi cuenta

Diario de Arousa

Álex César levanta el oro en el Campeonato Gallego Sub 20

Selló una marca de 50,95 metros, a pesar de que la lluvia sigue lastrando la prueba

María Caldas
11/02/2026 12:30
El podio de Álex César
Cedida
Además del Campeonato de España de Sabadell, los atletas de la Agrupación Atlética Mazí disputaron tres campeonatos autonómicos de distintas categorías y modalidades. El balance ha sido de seis medallas autonómicas, repartidas en 1 oro, 2 platas y 3 bronces.

En el Campeonato Gallego Sub 20, Álex César participaba en Lanzamiento de Jabalina. Logró hacerse con la medalla de oro con una marca de 50.95m, pero la lluvia sigue lastrando la consecución de buenas marcas. Ahora, el vilagarciano se encuentra con la mira puesta ya en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos que se celebra del 20-22 de Febrero en Castellón.

Por otro lado, en Ourense se celebró el Campeonato Gallego Máster. Allí, José Costa en M50, logró la 2ª posición en 400ml con un tiempo de 1:06.44, mientras que en la prueba de 200ml finalizó 4º con un crono de 28.96". Juan Jesus Pesado en M60, acabaría siendo 3º en Salto de Longitud con una marca de 3.36m (MMP) y sería 5º en los 200ml con un tiempo de 35.37", y Benigno Chaves en M65 sería 3º en los 60ml con un tiempo de 9.80".

Los atletas máster del Mazí
Cedida

Por último, A Estrada acogió el Campeonato Gallego de Lanzamientos Largos Sub 16, al que el Mazí desplazó a tres atletas. Aitana Fernández se colgó la plata en lanzamiento de martillo con una marca de 26.95m (MMP) y también sería 7ª en lanzamiento de disco con un lanzamiento de 23.08m (MMP). 

Lara Oubiña se colgaría el bronce en lanzamiento de martillo por detrás de su compañera, con un mejor intento de 25.48m, mientras que en el lanzamiento de disco tan sólo pudo ser 10ª con 18.66m. 

Las atletas Sub 16 del Mazí
Cedida

Por último Mar Custodia, lograría puesto de finalista al ser 8ª en lanzamiento de disco con una marca de 22.76m. "Un fin de semana redondo para los intereses de nuestro Club, con varios de nuestros atletas brillando a nivel autonómico y poniendo en valor el trabajo que realizado durante estos años", dicen desde el Mazí.

