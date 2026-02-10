Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

O Grove e Sanxenxo presentan a primeira liga internacional de xadrez educativo infantil

A Xtreme Chess Kids League aterriza no municipio meco o 23 de maio, e na vila sanxenxina o seis de xuño

María Caldas
10/02/2026 11:59
A presentación da proba
A presentación da proba
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Grove e Sanxenxo presentaron a Xtreme Chess Kids League, unha innovadora liga internacional de xadrez educativo dirixida a nenos e nenas, que terá como sedes galegas e españolas as localidades mencionadas.

Nesta primeira edición participarán rapaces e rapazas de O Grove e Sanxenxo, integrados nun proxecto de carácter educativo, cultural e internacional que conecta Galicia con Portugal a través das sedes de Leiria e Pombal. 

Trátase dunha iniciativa aliñada cos principios da educación europea, que promove valores como o pensamento crítico, a igualdade de oportunidades, a cooperación internacional e o desenvolvemento cognitivo a través do xadrez.

As xornadas da liga en Galicia celebraranse o 23 de maio en O Grove, e o seis de xuño en Sanxenxo. Tras o verán, a Xtreme Chess Kids League continuará a súa actividade en Leiria e Pombal (Portugal), consolidando un proxecto transfronteirizo de cooperación educativa entre España e Portugal.

Máis alá da competición, a liga inclúe ao longo do ano un completo programa formativo, con conferencias e actividades impartidas por profesionais da educación e do xadrez, centradas no papel pedagóxico, educativo e terapéutico do xadrez infantil, así como na súa aplicación como ferramenta innovadora no ámbito escolar. 

Dentro do desenvolvemento do proxecto tamén se contempla a posibilidade de organizar un torneo pechado de promoción, orientado á visibilización e impulso de xogadores e xogadoras de elite de Galicia, reforzando a conexión entre educación e rendemento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo del desfile de carnaval en Sanxenxo

Boiro repartirá 4.600 euros en premios en su concurso de disfraces y carrozas de Entroido
Fátima Pérez
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo

El PSOE exige que el gobierno vikingo suspenda la contratación de la obra de Pedras Miúdas
Fátima Pérez
Más de tres millones de autónomos dados de alta en 2024 están afectados por la regularización

La Seguridad Social ajusta cuentas con más de tres millones de autónomos
Lorena Torres
Las instalaciones del colegio de Baño

El BNG denuncia que el servicio de conciliación del colegio de Baño no se imparta en el centro
Fátima Pérez