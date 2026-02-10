O Grove e Sanxenxo presentan a primeira liga internacional de xadrez educativo infantil
A Xtreme Chess Kids League aterriza no municipio meco o 23 de maio, e na vila sanxenxina o seis de xuño
O Grove e Sanxenxo presentaron a Xtreme Chess Kids League, unha innovadora liga internacional de xadrez educativo dirixida a nenos e nenas, que terá como sedes galegas e españolas as localidades mencionadas.
Nesta primeira edición participarán rapaces e rapazas de O Grove e Sanxenxo, integrados nun proxecto de carácter educativo, cultural e internacional que conecta Galicia con Portugal a través das sedes de Leiria e Pombal.
Trátase dunha iniciativa aliñada cos principios da educación europea, que promove valores como o pensamento crítico, a igualdade de oportunidades, a cooperación internacional e o desenvolvemento cognitivo a través do xadrez.
As xornadas da liga en Galicia celebraranse o 23 de maio en O Grove, e o seis de xuño en Sanxenxo. Tras o verán, a Xtreme Chess Kids League continuará a súa actividade en Leiria e Pombal (Portugal), consolidando un proxecto transfronteirizo de cooperación educativa entre España e Portugal.
Máis alá da competición, a liga inclúe ao longo do ano un completo programa formativo, con conferencias e actividades impartidas por profesionais da educación e do xadrez, centradas no papel pedagóxico, educativo e terapéutico do xadrez infantil, así como na súa aplicación como ferramenta innovadora no ámbito escolar.
Dentro do desenvolvemento do proxecto tamén se contempla a posibilidade de organizar un torneo pechado de promoción, orientado á visibilización e impulso de xogadores e xogadoras de elite de Galicia, reforzando a conexión entre educación e rendemento.