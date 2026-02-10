Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

Juan Cañate y Martín Casais vuelven a ser protagonistas en la victoria boirense

"Con el juego colectivo dejamos pocas ocasiones al rival", dice Chicho

María Caldas
10/02/2026 07:00
El Rotogal Boiro se coloca quinto tras la derrota en Canarias
El Rotogal Boiro se coloca cuarto tras la victoria en Dumbría
El Rotogal Boiro firmó una contundente victoria por 0-3 en su visita al Dumbría. En una cancha difícil, los boirenses salieron a dominar desde el minuto cero, salvo en el segundo set, en el que los locales hicieron sufrir a los de Chicho Alves, superiores en todos los fundamentos del juego y poniendo muy complicado a Dumbría el desarrollo de su estrategia como cuadro local.

La recepción fue uno de los pilares de un Rotogal Boiro que, de nuevo, vio brillar a la joya de su cantera, Martín Casais. El boirense anotó 13 puntos para el combinado, siendo el segundo máximo anotador, solo por detrás de Juan Cañate, quien con su gran acierto sumó 15. 

La labor general del equipo de Chicho Alves impidió que los locales les pudieran retomar la ventaja en un segundo set en el que sacaron toda la artillería pesada para ponerse seis arriba. Los visitantes no bajaron los brazos, y entre los errores de Dumbría, y el brillante papel ofensivo de Juan Cañate, volvieron a tomar el marcador.

Con esta victoria, el Rotogal Boiro se coloca como cuarto clasificado con 28 puntos. “Estamos muy contentos por haber sumado en una cancha tan difícil. El juego colectivo dejó pocas opciones al rival”, comenta Chicho Alves.

