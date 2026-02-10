Mi cuenta

Diario de Arousa

Desi Rivadulla y Alma Pérez suman dos bronces para el Costado TKD Boiro

Las boirenses formaron parte de la expedición gallega que disputó el Campeonato de España

María Caldas
10/02/2026 17:29
A la derecha, Desi Rivadulla
Las deportistas del Costado TKD Boiro Alma Pérez y Desi Rivadulla estuvieron presentes con la selección gallega de taekwondo en el Campeonato de España Sénior de Combate. Asimismo, Galicia consiguió proclamarse primera clasificada por equipos en la categoría femenina.

En la categoría femenina de -53, hubo un doblete gallego con medallas de bronce para Arlet Ortiz (Mat’s) y Alma Pérez (Costado TKD Boiro). Alma venció a la canaria Lucía Luis en dos rondas en cuartos y cayó en semifinales ante la catalana Laura Bonals.

Los deportistas del Natural en Torrevieja

Lluvia de medallas para los taekwondistas arousanos en el Campeonato de España

También en la categoría de peso pesado femenino, hubo otra medalla gallega. El bronce fue para Desiree Rivadulla, también del Costado boirense, quien ganó en cuartos de final a Paula Mora (2-0) y perdió en semifinales contra Ane Vallo en tres rondas.

En total, los deportistas gallegos consiguieron cuatro oros, dos medallas de plata y diez bronces, destacando en el ámbito femenino, después de colocarse primeras.

