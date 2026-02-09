Xoel Otero se proclama subcampeón de España Sub 23

Xoel Otero con sus entrenadores Cedida

El isleño Xoel Otero se encuentra viviendo un sueño cada vez más real. El atleta de la Agrupación Mazí participó en el Campeonato de España Sub 23 celebrado en Sabadell. Hasta allí se desplazó junto a sus entrenadores Verónica Cores e Isidro Fernández.

Xoel Otero consiguió hacerse con la medalla de plata al sumar 5201 puntos, una nueva mejor marca personal para él y tan sólo superado por Pablo Martínez con 5480 puntos. Tal ha sido el nivel de su participación que esta marca es la tercera mejor marca absoluta gallega de la historia, y la segunda mejor Sub 23, ambos ranking liderados por el dos veces olímpico David Gómez.

Xoel Otero en el Campeonato Cedida

Además de la segunda posición, Otero logró en el transcurso de estas pruebas combinadas estar a tan solo tres centésimas de su marca en los 60 metros lisos, saltar más de siete metros por primera vez en una pruebas combinadas, y mejor marca personas en la prueba de la lanzamiento de peso, en los 60 metros vallas, pértiga y 1000 metros lisos.

Un combinada casi perfecta, que además le otorga serias opciones para disputar el Campeonato de España Absoluto a celebrar en Valencia a finales de mes. Con esta medalla ya son cinco los años consecutivos que la Agrupación Atlética Mazí logra una medalla en un campeonato nacional.