Raquel Muñiz lidera la nueva victoria del Asmubal Meaño

Raquel Muñiz en el Pabellón de Coirón, dónde el Asmubal ejerce de local Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar Asmubal Meaño sigue en racha. En esta ocasión, las de Juan Costas vencieron en casa por un 30-28 al Balonmano Gijón, en un encuentro en el que Raquel Muñiz fue una de las grandes protagonistas por el combinado local con tantos determinantes para la victoria en el segundo tiempo del partido.

Desde el comienzo, el Balonmano Gijón mostró una gran disposición ofensiva. Lucía González abrió el marcador con un gol a los dos minutos desde una posición de extremo izquierdo. Sin embargo, el Inelsa Solar Asmubal respondió rápidamente con Agustina Ballada igualando las acciones poco después.

La primera mitad estuvo marcada por un intercambio constante de goles, y es que ambos equipos exhibieron habilidades ofensivas destacadas. Saray Trabanco también brilló para Gijón, anotando en varias ocasiones desde su posición central, mientras que Sabela Miniño destacó por su agilidad y capacidad para generar espacios en la defensa rival. A pesar de los esfuerzos defensivos de ambas partes, la primera mitad finalizó con un estrecho marcador de 14-15 a favor del visitante.

Segunda parte

La segunda mitad comenzó con una mayor intensidad por parte del equipo local. Las jugadoras de Inelsa Solar Asmubal implementaron ajustes tácticos efectivos que les permitieron controlar mejor el ritmo del juego. Raquel Muñiz se convirtió en una figura clave al anotar varios goles consecutivos desde posiciones centrales y laterales.

A medida que avanzaba la segunda parte, Agustina Ballada y Sabela Miniño continuaron aportando goles importantes que ayudaron a construir una ventaja definitiva para el equipo local.

A pesar de los esfuerzos finales del Balonmano Gijón para reducir diferencias con goles clave anotados por Ana González Carretero y Alicia Rodríguez, no lograron recuperar la ventaja perdida.

Con esta nueva victoria, el Asmubal Meaño mantiene la sexta posición de la tabla clasificatoria con 19 puntos, después de firmar su segunda victoria consecutiva y con diez de ventaja sobre los puestos más bajos de la División de Honor Plata Femenina.