Os Ingleses se impone en su visita al Pontevedra a pesar de las fuertes lluvias

Os Ingleses durante su último partido en Fontecarmoa Gonzalo Salgado

Os Ingleses RC consiguió una valiosa victoria a domicilio frente a Pontevedra RC (12–19) en la jornada 14 de la Liga Galega Senior Masculina, disputada el 7 de febrero de 2026 en el Campo Municipal de Monteporreiro. El encuentro, muy condicionado por la lluvia y el estado del terreno, fue intenso y equilibrado, con alternancia en el marcador y un gran esfuerzo físico por parte de ambos equipos.

Por parte de Os Ingleses, los puntos llegaron gracias a los ensayos de Fran Miguens, Álvaro Granja - Iguana y Joaquín Rey - Piraña, y las transformaciones de Yago Pérez -Roxo- y Alejandro Brea.

El técnico vilagarciano David Lema valoró el esfuerzo del equipo tras un encuentro complicado.

“Partido bastante malo el de hoy, no jugamos bien. Estuvimos muy mal en la toma de decisiones, seguimos cometiendo muchos errores ahí. No supimos ver qué estaba sucediendo durante el partido para decidir qué hacer en cada momento.”.

“Fue un día difícil. El campo estaba con balsas de agua, pero la entrega fue total. No hay reproche: todos placaron, todos se involucraron y el esfuerzo fue tremendo. Esa es la parte positiva, y por eso también sacamos la victoria”, comenta Lema después del triunfo en Pontevedra