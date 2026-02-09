Lluvia de medallas para los taekwondistas arousanos en el Campeonato de España

Los deportistas del Natural en Torrevieja Cedida

Los taekwondistas arousanos cumplieron un importante papel en la Selección Gallega durante el Campeonato de España de Torrevieja. Una edición muy especial al tratarse del 50 cumpleaños del Campeonato de España de Taekwondo, y es que el primero de ellos se llevó a cabo en Barcelona en el 22 de febrero de 1976.

Por un lado, el Natural Sport Ribeira celebró un oro, una plata y un bronce en el Campeonato de España. Oro de Carla Sesar, plata de Javi Otero y bronce de Noa Romero.

“Siempre nos gusta aspirar a más, pero el nivel del taekwondo Nacional es altísimo. Queremos dar la enhorabuena a los medallistas y a los que participasteis en el Nacional, pero no nos olvidamos de los que estuvisteis ahí hasta el último momento, enhorabuena a todos y todas”, comentan desde la entidad ribeirense.

Por otra parte, el Número Phi caldense celebró una medalla de bronce de Ekaterina Rebón en la categoría absoluta, por lo que entra ya en la carrera por los internacionales. Ekaterina ganó dos combates y cedió en semifinales contra la representante de Madrid. Por otro lado, Roi pasa un combate y cae frente al competidor que posteriormente sería segundo, en su primr absoluto.