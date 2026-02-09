Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Lluvia de medallas para los taekwondistas arousanos en el Campeonato de España

Ekaterina Rebón, del Número Phi, consiguió el bronce. Por el Natural Sport, Carla Sesar fue oro, Javi Otero plata y Noa Romero bronce

María Caldas
09/02/2026 19:10
Los deportistas del Natural en Torrevieja
Los deportistas del Natural en Torrevieja
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los taekwondistas arousanos cumplieron un importante papel en la Selección Gallega durante el Campeonato de España de Torrevieja. Una edición muy especial al tratarse del 50 cumpleaños del Campeonato de España de Taekwondo, y es que el primero de ellos se llevó a cabo en Barcelona en el 22 de febrero de 1976.

Por un lado, el Natural Sport Ribeira celebró un oro, una plata y un bronce en el Campeonato de España. Oro de Carla Sesar, plata de Javi Otero y bronce de Noa Romero. 

“Siempre nos gusta aspirar a más, pero el nivel del taekwondo Nacional es altísimo. Queremos dar la enhorabuena a los medallistas y a los que participasteis en el Nacional, pero no nos olvidamos de los que estuvisteis ahí hasta el último momento, enhorabuena a todos y todas”, comentan desde la entidad ribeirense.

Por otra parte, el Número Phi caldense celebró una medalla de bronce de Ekaterina Rebón en la categoría absoluta, por lo que entra ya en la carrera por los internacionales. Ekaterina ganó dos combates y cedió en semifinales contra la representante de Madrid. Por otro lado, Roi pasa un combate y cae frente al competidor que posteriormente sería segundo, en su primr absoluto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nuevo sendero azul en Sanxenxo

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul y se convierte en líder nacional con nueve
C. Hierro
Entroido en Arousa 2025

Rianxo ya tiene listo su amplio programa de actividades para celebrar seis días de Entroido
Fátima Pérez
Vistas de la estación de tren desde la de autobuses

La futura estación intermodal de Vilagarcía se pone en marcha
Olalla Bouza
Os Ingleses durante su último partido en Fontecarmoa

Os Ingleses se impone en su visita al Pontevedra a pesar de las fuertes lluvias
María Caldas