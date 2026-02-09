Las embarcaciones arousanas asaltan los podios del Campeonato Gallego de K2 y C2

Podio Kayak Sénior K2 Cedida

La presa de A Ribeira en As Pontes fue el escenario del Campeonato Galego de K2 y C2 sobre 3.000 metros, una cita que reunió a todas las categorías, desde infantil hasta veteranos, en una jornada marcada por la alta participación y un clima lluvioso y frío.

La competición contó con 33 equipos y un total de 720 deportistas, en una de las pruebas autonómicas más numerosas del calendario de fondo.

En la clasificación por equipos, el Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro fue segundo con 284 puntos, y el Club As Torres–Romería Vikinga cerró el podio con 180 puntos. Por la parte sénior femenina, el Náutico de Pontecesures se colocó segundo clasificado con 132 puntos.

En juvenil femenina, el triunfo fue para el Club Cofradía Pescadores Portonovo, que sumó 188 puntos, seguido del Club Náutico de Cobres, con 119 puntos, y del Club Ría de Betanzos, tercero con 118 puntos.

La categoría cadete masculina, terminó con el primer puesto del Club Cofradía Pescadores Portonovo, con 244 puntos, y el Club Náutico Pontecesures, tercero con 119 puntos.

Podio Kayak Sénior c2 Femenino cedida

En la categoría infantil masculina, el Club Cofradía Pescadores Portonovo consiguió el segundo puesto en el podio con 658 puntos. El Club Náutico Pontecesures, con 1116 puntos, se llevó el triunfo en féminas por delante del Club Deportivo Náutico de Miño, segundo con 654 puntos, y del Club Ría de Betanzos, tercero con 651 puntos.

En la modalidad de kayak sénior masculina, la victoria fue para la embarcación del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, formada por Adrián Prada y Joaquín Iglesias, que se impuso con un tiempo de 00:12:41,42. Por el lado femenino, la segunda posición fue para el Club CMDC Breogán do Grove, con Carme Devesa y Llára Tuset, con 00:14:51,11.

Las regatas senior masculinas de la modalidad de canoa finalizaron con la victoria de la embarcación del Club CMDC Breogán do Grove, formada por Diego Romero y Manuel Campos, con un tiempo de 00:13:45,07. En tercera posición cruzaron la línea de meta Fernando Busto y Diego Miguens, del el Club As Torres–Romería Vikinga con 00:13:54,61.

Podio Kayak senior C2 Cedida

Mientras que en mujeres, la victoria correspondió al Club Náutico Pontecesures, con Nerea Novo y Sara Vila, que se impusieron con 00:16:42,70. La embarcación del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, con Noa Conde y María Suárez, con 00:18:23,54 consiguió una meritoria tercera posición.

En juvenil K2 femenino, el título fue para el Club Cofradía Pescadores Portonovo, con Sofía Parada y Sara Burgos. La competición de Hombre Cadete K2 finalizó con el triunfo del Club Cofradía Pescadores Portonovo, representado por Pablo Contiñas y Santiago Alonzo. En las pruebas de canoa, la plata la consiguió el Club Náutico Pontecesures, con Cora Cortegoso y Sofía Agrasar.

En la competición infantil femenina, el Club Náutico Pontecesures cerró la categoría con el triunfo en Mujer Infantil B K2, gracias a Inés Villaverde y Ángela Fernández.