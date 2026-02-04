El CX Fontecarmoa inicia la liga con nuevo récord de equipos presentados

El equipo vilagarciano durante una de las partidas de la primera jornada liguera en Fontecarmoa Cedida

Tras el paréntesis de los Campeonatos Provinciales y la suspensión de la primera jornada liguera por causas climatológicas, el Club de Xadrez Fontecarmoa volvió a la acción. El club presenta esta temporada un record histórico de equipos: 16, uno en D. Honor, uno en Preferente, dos en 1ª, cinco en 2ª y siete en 3ª.

El reto organizativo que esto supone al club es disponer de 68 jugadores para cada ronda. Y esto ya se vio en esta ronda, que obligó a hacer encajes de bolillos. Pero, afortunadamente, el club tiene mucho músculo y calidad en sus filas.

Probablemente ésta ha sido la mejor ronda en la historia del club, en la Liga: con 10 encuentros contra equipos de otros clubes, puesto que los otros 6 equipos jugaban entre sí en Vilagarcía, las seis victorias, tres empates y tan sólo una derrota son un listón difícil de superar.

En la División de Honor, el CXF Viajes Interrías Sanxenxo viajó a Mos, donde se enfrentaba a un equipo, el CXM Concello Mos, un club que lo está haciendo francamente bien. La victoria (1,5-4,5) fue clara y justa pero en absoluto fácil o previsible. Con bajas importantes el equipo sigue siendo muy competitivo.

En Preferente, el CXF Concello de Vilagarcía , ganó su primera victoria a lo largo de la semana, debiendo recurrir a nada menos que cinco jugadores de categorías inferiores. Aún así, logró un impresionante empate (3-3) ante el C.D.XADREZ OURENSE B, que debió ser una victoria, algo que no está al alcance de cualquiera puesto que jugaban ante el 2º equipo del club que es el actual campeón gallego.

En 1ª C, el CXF Espazo Xove logró una de las hazañas de la jornada, con su inapelable victoria (0-4) ante el Padrón B, un equipo que les superaba en ELO en todos los tableros, pero los vilagarcianos lideran la clasificación.