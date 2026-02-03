Álex César se proclama subcampeón gallego absoluto

Álex César y Lara Costa con su entrenador, Isidro Fernández Cedida

Se celebró en Santiago el Campeonato Galego de Lanzamientos Largos, al que se desplazaron los atletas del Mazí. "En un día muy malo, y con pocas opciones de que las marcas fueran buenas, nuestro Club presentaba a dos de sus atletas en la especialidad de lanzamiento de jabalina, Alex Cesar y Lara Costa", explican desde la entidad.

Así, Álex César logró la medalla de plata con un mejor intento de 52.08, y tan sólo superado por Jonathan Correa de la SGP con 55.75m. El atleta vilagarciano está enfocado en su Campeonato de España Sub 20, en su primer año en la categoría y jabalina de 800gr, que se celebra en Castellón del 20 al 23 de febrero.

"Estas competiciones previas nos sirven para ajustar detalles técnicos y cogiendo ritmo de cara a su gran cita del invierno", señalan desde el Mazí. Lara, por su parte, y a pesar de la climatología, logró una fantástica sexta posición, lanzando el artefacto hasta los 26.20m, muy cerca de su marca de esta temporada y cerca también de su propia marca personal.