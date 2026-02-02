Os Ingleses RC vence al Campus Ourense y se coloca a un punto del líder

Os Ingleses volvieron a Fontecarmoa Gonzalo Salgado

Os Ingleses dio un paso firme en su aspiración al título de la Liga Gallega al imponerse este sábado al Campus Universitario Ourense R.C. (37-22) en un partido muy disputado celebrado en Fontecarmoa. La victoria, ante un rival directo, consolida a los vilagarcianos en la segunda posición con 52 puntos, a tan solo uno del líder CRAT, que cayó por 35-26 ante Vigo R.C.

El encuentro estuvo marcado por el ritmo alto y el juego dinámico de Os Ingleses, que supo desplegar un rugby rápido y eficaz, muy apoyado en la circulación de balón y la amplitud. La victoria confirma la buena línea del equipo en esta segunda vuelta y refuerza el trabajo colectivo que viene consolidando su entrenador, David Lema.

“Muy contentos por la victoria. Era un rival directo y ese era el objetivo. Sabíamos la dificultad del partido, pero teníamos claro el sistema y cómo debíamos jugar. Lo aplicamos bien y jugamos como queríamos. Aún cometemos errores, sobre todo en la toma de decisiones, pero es mucho más fácil corregir desde la victoria y el equipo cada vez está mejor”, explica Lema.

“Estamos adaptándonos a una filosofía muy diferente a la que teníamos como club. Cuando jugamos dinámicos somos muy efectivos, queremos evitar un juego tan físico dónde somos más previsibles”, destaca el entrenador de Os Ingleses.