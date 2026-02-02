Os Ingleses RC vence al Campus Ourense y se coloca a un punto del líder
“La liga está muy apretada. Cualquier rival puede ganarte si bajas los brazos", dice Lema
Os Ingleses dio un paso firme en su aspiración al título de la Liga Gallega al imponerse este sábado al Campus Universitario Ourense R.C. (37-22) en un partido muy disputado celebrado en Fontecarmoa. La victoria, ante un rival directo, consolida a los vilagarcianos en la segunda posición con 52 puntos, a tan solo uno del líder CRAT, que cayó por 35-26 ante Vigo R.C.
El encuentro estuvo marcado por el ritmo alto y el juego dinámico de Os Ingleses, que supo desplegar un rugby rápido y eficaz, muy apoyado en la circulación de balón y la amplitud. La victoria confirma la buena línea del equipo en esta segunda vuelta y refuerza el trabajo colectivo que viene consolidando su entrenador, David Lema.
“Muy contentos por la victoria. Era un rival directo y ese era el objetivo. Sabíamos la dificultad del partido, pero teníamos claro el sistema y cómo debíamos jugar. Lo aplicamos bien y jugamos como queríamos. Aún cometemos errores, sobre todo en la toma de decisiones, pero es mucho más fácil corregir desde la victoria y el equipo cada vez está mejor”, explica Lema.
“Estamos adaptándonos a una filosofía muy diferente a la que teníamos como club. Cuando jugamos dinámicos somos muy efectivos, queremos evitar un juego tan físico dónde somos más previsibles”, destaca el entrenador de Os Ingleses.