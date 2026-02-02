Leyre Villamediana logra el bronce en el Campeonato de España Júnior

A la derecha, Leyre Villamediana Cedida

Leyre Villamediana firma un campeonato sobresaliente logrando la medalla de Bronce en el Campeonato de España Júnior de Judo 2026, celebrado este sábado en el recinto multiusos Navarra Arena de Pamplona.

La judoca de la sección arousana del Judo Club Pontevedra, que partía como clasificada directa y en el cuarto puesto del ranking nacional júnior femenino de hasta 63 kg., se alzaba con la victoria en sus dos primeros combates ante Marta Jover y Carlota Sánchez, ambas de la Comunidad de Madrid.

En semifinales caía ante la que sería la campeona de la categoría, María del Rocío Arcones, pasando al grupo de repesca y conquistando definitivamente el tercer puesto del casillero frente a la también gallega Aroa Blanco.

Con este resultado Leyre Villamediana deja atrás el séptimo puesto obtenido en la pasada edición subiéndose a uno de los escalones del codiciado podio de la prestigiosa Fase Final del Campeonato de España Júnior, certificando en bronce su posición dentro de la élite del judo nacional actual.

Por otro lado, su entrenador en el gimnasio arousano Gym Urban, Fran Miguens, también ha suscrito una importante participación como representante gallego dentro del conjunto arbitral nacional que ha dirigido los encuentros de este campeonato, formando parte de los grupos de colegiados seleccionados no sólo en rondas clasificatorias sino también en los bloques de bronces y finales.