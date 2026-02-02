Las embarcaciones arousanas destacan en el Campeonato Gallego Xunta de Galicia

Podio K4 Mujer Senior Castrelo de Miño 2026 Cedida

El Embalse se Castrelo de Miño fue el escenario del Campeonato Gallego Xunta de Galicia de K4 y C4 sobre 3.000 metros, primera cita puntuable del calendario autonómico de piragüismo de la temporada.

En la clasificación por equipos, en la categoría sénior masculina, el Club Rías Baixas-Boiro se subió al tercer cajón con 173 puntos, mientras que en la categoría sénior femenina, el Náutico de Pontecesures consiguió también el bronce con 67 puntos.

En la categoría cadete, el Club Cofradía Pescadores de Portonovo encabezó la clasificación masculina, y en infantil, el Náutico Pontecesures triunfó en la categoría femenina.

En la modalidad de kayak sénior masculina, el tercer puesto fue para el Rías Baixas-Boiro, con Luis Blanco, Adrián Prada, Joaquín Iglesias e Izan Aliaga. En el lado femenino, las palistas del CMDC Breogán do Grove consiguieron el tercer puesto.

En categoría cadete kayak masculino, la primera posición correspondió al Cofradía Pescadores de Portonovo, con Pablo Contiñas, Gael Sánchez, Santiago Guerra y Mateo Gonzaga. En infantil B K4, los portonoveses se volvían a subir a lo más alto del podio, esta vez con Enzo Rodríguez, Antía Viñas, Iago Pérez y Hugo Aguiñón.

En la categoría infantil femenina A K4, la victoria correspondió al Club Náutico de Pontecesures, con Julia Vieites, Claudia Cerqueiras, Adela Rial y Carolina Varela, mientras que en infantil femenina A C4 se impuso el Club As Torres- Romería Vikinga, de Catoira, con Lucía Figueroa, Carla Pérez, Antía Conde y Antía Ares.

Por otro lado, en la categoría infantil femenina B K4, la primera embarcación clasificada fue la del Náutico de Pontecesures, integrada por Inés Villaverde, Marta Ordoñez, Adriana Rodríguez y Ángela Fernández.