Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Rotogal Boiro recupera su mejor versión en el derbi ante el Arenal Emevé

Las actuaciones en saque de Juan Cañate y Martín Casais fueron determinantes para sellar el 3-0 en A Cachada

María Caldas
02/02/2026 17:45
Alan Dávila intenta devolver el balón
Alan Dávila intenta devolver el balón
DAMIAN AVILES
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Rotogal Boiro se reencontró con la victoria en A Cachada tras vencer por 3-0 al Arenal Emevé, en la que es la primera victoria del año para los de Chicho Alves. En los dos primeros sets el duelo estuvo muy igualado, ya que ambos combinados mantuvieron un alto nivel de ataque. Los locales plantaron cara a un rival reforzado en esta segunda vuelta, y que en la pasada jornada había pasado por encima de Vigo, un equipo de la parte alta de la tabla.

En el año de su descenso de Superliga, Emevé regresó a A Cachada con jugadores jóvenes. Con un 25-23 en el electrónico del pabellón boirense, la balanza la desequilibró el saque del Rotogal, gracias especialmente al gran acierto en saque de Juan Cañate y de Martín Casais. Así, consiguieron mantener la ventaja al inicio del tercer set, en el que mantuvieron la regularidad de los primeros minutos, mientras que el Emevé se vio superado por las circunstancias del partido.

“Estamos contentos por los tres puntos y por seguir ahí en la parte alta, porque nadie se descuelga, todos los equipos son una auténtica batalla”, explica Chicho Alves. El equipo piensa ya en el próximo rival, el Dumbría, que será un hueso a batir a domicilio después de la victoria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una familia disfrutando de la playa en Sanxenxo

Sanxenxo registró más de 9.000 viajeros en el último mes de 2025
C. Hierro
El once titular del Ribadumia ante el Unión Dena

El CD Ribadumia golea al Unión Dena y sube la puja por el ascenso directo
María Caldas
El ideal gallego

El PSOE de Sanxenxo exige cambios en el modelo económico para garantizar la vivienda y el empleo durante todo el año
C. Hierro
Un enlace celebrado en la comarca de O Salnés, en una imagen de archivo

Las bodas civiles marcaron récord de la última década en Ribadumia
b. y. o salnés