El Rotogal Boiro recupera su mejor versión en el derbi ante el Arenal Emevé

Alan Dávila intenta devolver el balón DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro se reencontró con la victoria en A Cachada tras vencer por 3-0 al Arenal Emevé, en la que es la primera victoria del año para los de Chicho Alves. En los dos primeros sets el duelo estuvo muy igualado, ya que ambos combinados mantuvieron un alto nivel de ataque. Los locales plantaron cara a un rival reforzado en esta segunda vuelta, y que en la pasada jornada había pasado por encima de Vigo, un equipo de la parte alta de la tabla.

En el año de su descenso de Superliga, Emevé regresó a A Cachada con jugadores jóvenes. Con un 25-23 en el electrónico del pabellón boirense, la balanza la desequilibró el saque del Rotogal, gracias especialmente al gran acierto en saque de Juan Cañate y de Martín Casais. Así, consiguieron mantener la ventaja al inicio del tercer set, en el que mantuvieron la regularidad de los primeros minutos, mientras que el Emevé se vio superado por las circunstancias del partido.

“Estamos contentos por los tres puntos y por seguir ahí en la parte alta, porque nadie se descuelga, todos los equipos son una auténtica batalla”, explica Chicho Alves. El equipo piensa ya en el próximo rival, el Dumbría, que será un hueso a batir a domicilio después de la victoria.