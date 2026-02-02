Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El Club Senín se proclama Campeón Gallego de Lucha Sambo

La entidad se impuso por puntos en equipos en el autonómico celebrado en el Palacio de los Deportes de Lugo

María Caldas
02/02/2026 16:31
Los deportistas en el podio del Campeonato Gallego de Lucha Sambo
Los deportistas en el podio del Campeonato Gallego de Lucha Sambo
Cedida
El Pazo Provincial dos Deportes de Lugo acogió el Campeonato Gallego de Lucha Sambo, una cita que reunió a más de 80 competidores procedentes de toda Galicia y que volvió a evidenciar el excelente momento que vive esta disciplina en la comunidad. 

Tras una intensa jornada de competición, el Judo Club Senín se proclamó Campeón de Galicia por equipos 2026, imponiéndose por puntos gracias a una sobresaliente actuación colectiva y a los excelentes resultados obtenidos por sus deportistas.

El entrenador del club y técnico de la Federación, Andrés Senín, calificó la jornada como “extraordinaria, en la que quien gana es el deporte”, destacando la alta participación y el crecimiento exponencial que ha experimentado la lucha Sambo en Galicia en los últimos años. 

Senín subrayó que este progreso es fruto “del trabajo excepcional de los clubes y entrenadores, que hacen posible que cada temporada aumente el número de participantes en una disciplina que no deja de ganar protagonismo.

Asimismo, quiso poner en valor la amplia participación del Judo Club Senín-Centro Deportivo Ikigai y los resultados alcanzados por sus deportistas, que se tradujeron en un total de 21 medallas de oro, 12 de plata y 4 de bronce.

La nota negativa de la jornada fue la lesión de Damián Serramito, quien se lesionó en su primer combate frente a quien posteriormente se proclamaría campeón de la categoría. Damián dominaba el enfrentamiento con claridad cuando, a falta de 20 segundos para el final, al defender un ataque de su rival apoyó la mano en la caída, sufriendo una luxación en el codo izquierdo que le impidió continuar la competición, siendo trasladado de inmediato al Hospital Ribera Polusa de Lugo.

Por la tarde, el mismo recinto acogió el Campeonato Gallego de Lucha, en el que el Judo Club Senín contó con Ana Ferro como única representante. Ana volvió a demostrar su dominio en la categoría femenina y se proclamó, un año más, campeona gallega de lucha femenina, cerrando una jornada histórica para el club.

De este modo, concluyó una gran jornada deportiva en Lugo para el Club Senín, marcada por la deportividad, el alto nivel competitivo y el crecimiento continuo de la lucha Sambo y la lucha olímpica en Galicia.

