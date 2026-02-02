Claudia Vera lidera la victoria del Asmubal en su visita al Romade

El Inelsa Asmubal regresa a la sexta posición tras la victoria en Canarias Mónica Ferreirós

Martín desde el lateral izquierdo. Sin embargo, las de Juan Costas respondieron con un gol de María Currás y se hicieron notar mediante ataques rápidos. Las de Meaño fueron mostrando más control y eficacia ofensiva.

Sabela Miniño anotó dos goles importantes que pusieron el electrónico en 10-17 al descanso. Ya en la segunda mitad, el encuentro inició con errores tanto en recepción como en pases por parte de ambos conjuntos.

Sin embargo, Claudia Vera, que fue la jugadora del partido, destacó para el Asmubal con un tempranero gol que estiró aún más la ventaja de las de Juan Costas. El Romade comenzó a mostrar signos de reacción con Yraya Machín, que anotó varios goles consecutivos.

Pero el Asmubal mantuvo su carácter competitivo y una sólida defensa liderada por Vanesa, además de las cruciales paradas de Irene Ríos bajo palos. La exclusión temporal de Omahira complicó aún más la remontada a las locales. Finalmente, el encuentro finalizó con un 23-28 a favor del equipo de Juan Costas.