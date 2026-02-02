Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Claudia Vera lidera la victoria del Asmubal en su visita al Romade

Las de Juan Costas vencieron por un 23-28 que las devuelve a la sexta plaza

María Caldas
02/02/2026 18:00
asmubal
El Inelsa Asmubal regresa a la sexta posición tras la victoria en Canarias
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Martín desde el lateral izquierdo. Sin embargo, las de Juan Costas respondieron con un gol de María Currás y se hicieron notar mediante ataques rápidos. Las de Meaño fueron mostrando más control y eficacia ofensiva.

Sabela Miniño anotó dos goles importantes que pusieron el electrónico en 10-17 al descanso. Ya en la segunda mitad, el encuentro inició con errores tanto en recepción como en pases por parte de ambos conjuntos. 

Sin embargo, Claudia Vera, que fue la jugadora del partido, destacó para el Asmubal con un tempranero gol que estiró aún más la ventaja de las de Juan Costas. El Romade comenzó a mostrar signos de reacción con Yraya Machín, que anotó varios goles consecutivos.

Pero el Asmubal mantuvo su carácter competitivo y una sólida defensa liderada por Vanesa, además de las cruciales paradas de Irene Ríos bajo palos. La exclusión temporal de Omahira complicó aún más la remontada a las locales. Finalmente, el encuentro finalizó con un 23-28 a favor del equipo de Juan Costas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen de archivo de una familia disfrutando de la playa en Sanxenxo

Sanxenxo registró más de 9.000 viajeros en el último mes de 2025
C. Hierro
El once titular del Ribadumia ante el Unión Dena

El CD Ribadumia golea al Unión Dena y sube la puja por el ascenso directo
María Caldas
El ideal gallego

El PSOE de Sanxenxo exige cambios en el modelo económico para garantizar la vivienda y el empleo durante todo el año
C. Hierro
Un enlace celebrado en la comarca de O Salnés, en una imagen de archivo

Las bodas civiles marcaron récord de la última década en Ribadumia
b. y. o salnés