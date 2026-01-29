Los clubes de remo do Barbanza marcan sus nuevos propósitos
Cabo de Cruz busca seguir asentando al joven equipo formado, mientras que en el Riveira esperan mantener su base. Rianxo presenta dos traineras y Puebla una
La Liga Gallega de Bateles y Traineras está cada vez más cerca de dar el pistoletazo de salida, y es que aunque los bateles ya tendrían que haber empezado hace un par de semanas, las condiciones meteorológicas no fueron las adecuadas. Así, los clubes de O Barbanza miran ahora hacia una nueva temporada en la que los retos son dispares, empezando por un recién descendido Cabo de Cruz.
Después de 12 temporadas en la élite, los boirenses firmaron en el 2025 el descenso a Liga Gallega tras perder las últimas regatas disputadas en Ares y Bueu. Ahora, enfrentan un nuevo reto con pocos cambios. “A cousa vai mellor. É certo que a nivel deportivo vamos estar nunha liga inferior, pero o 80% do bloque do ano pasado mantense”, explica Iago Dávila, entrenador de Cabo.
“Temos un equipo bastante xoven, un ano máis entrenando toda esa xente vai dando pasos. Tivemos baixas pero tiña que pasar, uns marcharon para outros equipos e algúns tiveron que parar”, explica Dávila. “O peor momento a nivel rendimiento do equipo xa pasou. O proxecto empezou na élite e xa se contemplaba descender”, recalca. Lo cierto, es que el plan de Cabo de Cruz es volver a la ACT, pero sin presión.
“O club ten unha filosofia de traballo clara, con obxetivos a longo prazo e buscando a estabilidade e promover o rendemento da xente xoven, a poder ser dos canteiráns. Non cambia a pesar dos resultados, sexan bos ou malos, e neste caso era seguir co proxecto iniciado na tempada pasada pese a non cumprir co obxetivo principal que era a salvacion”, señala Iago Dávila.
“Dende a directiva e o corpo tecnico creemos que o equipo ten marxe de mellora e parece que o estamos conseguindo. Pelexar por gañar a liga e o obxetivo, pero tamen hai que respetar os rivais que o van poñer moi complicado. A competicion vainos poñer no noso lugar”, dice el entrenador de Cabo de Cruz. Así, estiman que puede darse en un “ciclo olímpico”, que son tres años para estar a su máximo nivel.
Náutico de Riveira
Por otro lado, el Náutico de Riveira encara la temporada con una treintena de bajas. “Ata agora aguantaban ben pola futura nova instalación pero non da chegado”, comenta Suso, presidente del Club de Remo Náutico de Riveira.
“Moitos deles pararon e outros marcharon para outros equipos. É difícil recuperar a esa xente porque o remo é moi esixente e as instalacións non acompañan”, lamenta. Así, la entidad ribeirense completa entre las categorías base, absolutas y veteranos, alrededor de 80 licencias de cara a la siguiente temporada.
“O club segue traballando na base, é a nosa filosofía. Non temos presuposto para grandes fichaxes”, explica Suso. “A idea é que os rapaces da base continúen medrando. Nas regatas de inverno xa debutaron seis chavales, e ainda que os resultados non foron óptimos, confiamos en que os bos cheguen no verano”, señala.
En lo que a las traineras se refiere, el Riveira este año contará con una en la categoría absoluta masculina. “Esperamos poder incorporar a algún fichaxe máis sobre todo por tema de lesións. Temos ilusión pola tempada pero sabemos o lugar que ocupamos”, dice el presidente del Riveira.
Por otro lado, el Club de Remo Puebla, después de un año de su incendio, también contará con una trainera en la categoría absoluta masculina, mientras que el Club de Remo Rianxo, por su parte, tendrá una embarcación en categoría absoluta masculina y otra en la absoluta femenina.