Manuel Fontán: "Entreno para ir a Los Ángeles y ganar los Juegos"

Manuel Fontán durante una competición Cedida

La vida de Manuel Fontán dio un giro el pasado 2025 cuando decidió poner rumbo a Palma de Mallorca para embarcarse en la nueva aventura de su vida. El vilanovés encara una nueva temporada en la piragua con un objetivo muy claro, Los Ángeles 2028. Fontán cuenta ahora con un nuevo compañero para el C2, el ya medallista olímpico Diego Domínguez. El próximo mes de abril está marcado en rojo en el calendario de Fontán, ya que será el momento de volver a subirse al C2, su gran objetivo.

¿Cómo se encuentra en este tramo de la temporada?

De momento bien, entrenando. A principios de marzo empezamos a competir ya, concretamente el día ocho de marzo arrancamos en Asturias.

¿Qué objetivos se plantea a corto plazo?

Pues el ocho de marzo es el selectivo de C1, que tengo que estar entre los 12 primeros, pero personalmente, sino ganarlo, quería estar entre los tres primeros. Después, en el mes de abril es el selectivo de C2, que ahí sí que tendría que ganarlo ya para poder competir en el Mundial.

En el C2 ahora se subirá con Diego Domínguez, ¿cómo surge esa unión?

El año pasado vine aquí a vacaciones a junto del, a Mallorca, y al final, hablando entre uno y otro. Desde que el vino a Galicia a entrenar siempre tuvimos buena relación, siempre estuvo en mi casa. Al final él también quería cambiar y surgió la posibilidad y decidimos que sí.

¿Ya entrenan juntos?

Sí, lo que pasa que Diego tuvo que operarse de las amígdalas hace un par de semanas y está aún con su recuperación. En un par de semanas esperamos que ya esté por aquí de vuelta.

¿Qué tal el cambio a Mallorca?

Pues llevo aquí desde el mes de noviembre. El cambio bien, pero está lejos de casa. A nivel personal estar alejado pues echas de menos lo que es estar en tu casa con tus amigos y familia, pero a nivel deportivo creo que me vino bien, porque entrenando creo que estás más centrado en mejorar.

Tuvimos que rechazar la oportunidad del ejército porque no teníamos margen para entrenar Manuel Fontán

¿Cambiaron mucho sus entrenamientos con respecto a lo que hacía en Pontevedra?

No. No hay muchos cambios. Tengo más tiempo para descansar, porque ahí se iba a clase por las tardes, y ahora entreno por las mañanas y a las tardes los lunes, miércoles y viernes. Por las tardes tengo un curso de inglés para sacarme el título pero estoy tranquilo.

¿Qué aspectos está trabajando más para mejorar?

El entrenamiento es muy parecido al que hacía el año pasado. Como Diego tuvo esos problemas pues aún no entrenamos mucho en C2, más bien ahora me estoy centrando más en el C1 para que cuando él esté aquí, el C2 nos vaya ya lo mejor posible.

¿Tienen ya algún rival al que le echen el ojo?

No. Salvo nosotros todavía no se sabe quién va a montar, estamos aún con un poco de incertidumbre.

Ahora que está en Mallorca, ¿cree que renuncia a muchas cosas por el deporte de alto nivel?

Sí, sin duda. El deporte de alto nivel te dice todo el mundo que no es saludable y es verdad (risas), ni fisicamente ni mentalmente, es complicado.

¿Cómo se gestiona la parte mental?

Es muy difícil. Tienes que estar muy motivado porque al final sacrificas mucho, sobre todo de familia y amigos. Muchos fines de semana mientras tus amigos salen a tomar algo tu te quedas en casa, sobre todo cuándo estás entrenando o compitiendo, porque descansas mejor. Son cosas que nunca vas a recuperar, pero bueno, lo haces por un sueño.

Incluso le supone cambios en lo profesional...

Sí, tuvimos que dejar de lado la oportunidad del ejército porque no había tiempo. Terminaríamos la formación ahora a finales de enero, pero claro, competimos en tres o cuatro semanas, por lo que no tenemos mucho margen para poder entrenar después.

¿Es difícil mantener esa motivación constante?

Cuando todo va bien no, porque al final vas encadenando cosas, pero si no salen bien sí es difícil mantenerse entrenando a nivel mental.

Sin pensar mucho en los Juegos, ¿lo que más tiene en mente es el C1?

No. Al final el C1 quiero hacerlo bien, pero lo importante por becas y por todo siempre es el C2 lo más relevante, por lo que la fecha marcada en rojo en el calendario es en abril.

¿Cree que está en el tramo más decisivo de su carrera?

Sí, la verdad que sí. Aunque soy joven, creo que estos Juegos ya serían un límite que yo pondría.

¿Siente que todavía puede dar una mejor versión?

Sí. Entrenando aquí, con lo centrado que estoy creo que aún puedo llegar a mejorar bastante.

Compitió y entrenó en muchos contextos, ¿qué ha cambiado más en su forma de entender el piragüismo?

En tomármelo más como un trabajo. Ahora es estar centrado simplemente en eso. Saber que pasas todos los veranos entrenando, llevo sin tener vacaciones en verano desde que tenía 16 años.

¿Qué versión suya quiere ser en las próximas temporadas?

La mejor que me deje tanto el cuerpo como la mente.

Cuando mira al futuro, ¿qué es lo que más le ilusiona?

A nivel deportivo diría que ir a Los Ángeles y ganar los Juegos, es para lo que entreno diariamente.

Ahora llevará a su lado a un bronce olímpico...

Sí (risas), Diego ya tiene experiencia y al final todo suma.