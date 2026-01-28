Mi cuenta

La escuela del Cuntis destaca en el Campeonato Gallego de Marcha

"Los atletas hablan en la lista o la ruta y esperan la pronta colaboración de las instituciones para evitar el fin del plantel cuntiense", señalan desde el club

María Caldas
28/01/2026 16:21
Los cuntienses en la localidad pontevedresa
La localidad pontevedresa de Marín fue el escenario del Campeonato Gallego de Marcha en Ruta, organizado por la federación gallega y el Concello de Marín. Hasta allí se desplazó una expedición del Club de Atletismo Cuntis, que consiguió destacar entre los participantes de la prueba autonómica.

Por un lado, en la prueba de un kilómetro marcha para la categoría Sub 10, el pequeño cuntiense Iago Rubianes Jamardo, que hacia su debút en dicha disciplina, se proclamó campeón gallego después de que la semana pasada consiguiese también el primer puesto en la prueba de longitud y en los 50 metros.

En los tres kilómetros para la categoría Sub 14, Ailyn Duran Cacheiro estuvo genial al hacer un crono de 18'47" mejorando su marca personas en más de un minuto con puesto de finalista y MMP. 

Por otra parte, en los 10 kilómetros absoluto los cuntienses volvieron a destacar entre los participantes. Así, Alba Pérez Nieto salió a hacer un rodaje de calidad y cumplió con creces al ocupar el cuarto puesto general y segunda en la categoría sénior.

Patricia Simón Ferro no tiene parada y va a récord por competición, consiguiendo un registro de 57'42", que de nuevo es su mejor marca personal en más de un minuto. Además, Patricia Simón se colgó la medalla de oro en la categoría máster absoluto y F 45.

El cuntiense Daniel García Jiménez, que milita en las filas del Rías Baixas, realizó una notable competición al  lograr la medalla de plata y, por ello, el subcampeonato gallego en los 10 kilómetros en la categoría máster 45 con 1 h 8'50", quedándose muy cerca de su mejor marca personal.

Ellen Duran Cacheiro, representando al Club de Atletismo Cuntis en la categoría Sub 18, también debutaba en los 10 kilómetros marcha, con un apreciable crono de 1 h 11'34", que deja a la atleta con un gran margen de mejora en cuánto entrene con más frecuencia.

No quiso ser menos Gabriel Martínez Limens con un registro de 1h 11'01" en los diez kilómetros para lograr un nuevo oro. Así, Martínez se proclamó campeón gallego en la categoría Máster 35. "Los atletas hablan en la lista o la ruta y esperan  la pronta colaboración de las instituciones para evitar el fin de la escuela cuntiense", señalan desde el club.

