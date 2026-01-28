Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El CNS Vilagarcía celebra los éxitos de sus atletas en Galicia y en Francia

Pedro Costa, Noemí Espada y Yago Vicente se desplazaron con la selección gallega a París

María Caldas
28/01/2026 18:45
Pedro Costa, Noemí Espada y Yago Vicente en París
Pedro Costa, Noemí Espada y Yago Vicente en París
Cedida
El Club de Natación y Salvamento Vilagarcía vivió una intensa jornada en distintos frentes. Por un lado, Pedro Costa, Noemí Espada y Yago Vicente formaron parte de la expedición con la que la selección gallega acudió al French Meeting Internacional, celebrado en la ciudad de París.

Allí, Pedro Costa se metía en las finales B de todas las pruebas disputadas al igual que su compañero Yago Vicente que se metía en la final B de 50 remolque y en la final A de 100 combinada. 

Por su parte, Noemí Espada, además de estar en las finales B de sus pruebas, conseguía subir al podio en la primera posición en el 4 x 50 mixto, junto con sus compañeros, Álvaro Lavandeira, Joel García y Lucía Añón.

En Ribeira estuvieron los deportistas absolutos disputando la 2ª jornada de la liga de clubes de natación, donde nadaron las pruebas de 200 libres, 50 mariposa, 50 espalda y 200 braza. Los infantiles, cadetes y juveniles estuvieron en A Estrada, en la 3ª y última jornada de liga de salvamento.

