Diario de Arousa

+Deportes

El Club de Atletismo Cambados resalta en distintos frentes

Maxi Oubiña, Santi Falcón y Noelia Nogueira lograron la medalla de oro en Pontecesures

María Caldas
28/01/2026 20:00
Los atletas cambadeses en Pontecesures
Los atletas cambadeses en Pontecesures
Cedida
Los deportistas del Club de Atletismo Cambados continúan mostrando su potencial en distintos frentes. Por un lado, la entidad cambadesa contó con representación en el IV Cros Vila de Ribadavia, que a su ves fue el Campeonato Gallego Máster de campo a través. 

Hasta allí se desplazaron Adrián F Casais y Raúl del Palacio, que formaron parte de los más de 200 corredores que finalizaron la prueba absoluta. Lo cierto, es que la escuela cambadesa también iba a participar en dicha prueba, pero las condiciones meteorológicas provocaron que finalmente no acudiesen. 

Por otro lado, Roi y Edgar representaron al Cambados en la Media Maratón de Viana do Castelo, en el norte de Portugal. Edgar Balboa  completó la prueba en un tiempo de 1:37:15 y Roi firmó un crono de 1:41:05.

Asimismo, el Club de Atletismo Cambados también desplazó a muchos de sus atletas a la XXV Carreira Popular de Pontecesures. Allí, Maxi Oubiña, Santi Falcón y Noelia Nogueira se hicieron con sendas medallas de oro en la prueba de ocho kilómetros. Además, Lupe Villar consiguió la medalla de plata en la categoría máster C. 

