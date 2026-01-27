Xoel Otero se proclama campeón gallego Sub 23 en vallas

Xoel Otero en el Campeonato Gallego de Ourense Cedida

Ourense acogió el primero de los campeonatos autonómicos de invierno en pista corta. Hasta allí se desplazó la Agrupación Atlética Mazí con su deportista Xoel Otero, quien fue el único representante de la entidad vilagarciana en la categoría Sub 23. El isleño consiguió subirse al podio en las tres pruebas que disputaba, proclamándose campeón gallego en vallas y subcampeón en peso y pértiga.

Xoel Otero, que está enfocado en la preparación de su campeonato de España Sub23 en pruebas combinadas, que se disputa los próximos días siete y ocho de Febrero en Sabadell, participó en tres de las siete pruebas que conforman las combinadas.

Por un lado, el atleta isleño logró la medalla de oro en la prueba de 60 metros vallas, con un tiempo de 8.45", que además es su mejor marca personal. Por otra parte, también logró su mejor marca personal en la prueba de lanzamiento de peso, con mejor lanzamiento de 11.49 metros, tan sólo superado por el actual récord absoluto de la especialidad, Fernando Vallines.

Por último, también logró colgarse la medalla de plata en el salto con pértiga, con una marca de 3.50 metros. "Gran comienzo de temporada la que está logrando Xoel, que ya logró mejor marca personal en las pruebas combinadas el 28 de diciembre del año pasado, y vuelve a lograrlo ahora en dos pruebas más", destaca Verónica Cores, entrenadora del isleño en el Mazí.