Los judocas vilagarcianos dejan una notable actuación en la Liga

Los judocas en la jornada liguera Ramón Hermida

La sección arousana del Judo Club Pontevedra ha realizado una notable actuación en la 3ª jornada de la Liga Galicia Rías Altas de Judo, celebrada en el Pabellón Polideportivo de la localidad coruñesa de Arteixo.

Varios deportistas de la escuela de judo que el club tiene en el gimnasio Gym Urban de Vilagarcía de Arousa se sumaron a sus compañeros de club en la Escuela Deportiva de Promoción Municipal de Pontevedra y a alumnos de la escuela de judo de Ribadumia, de la Diputación de Pontevedra, a cargo del profesor del Judo Club Pontevedra Fran Miguens, formando un equipo de 12 deportistas repartidos entre las distintas categorías de participación del campeonato.

Cabe destacar las medallas de plata de Juan Fernando Stephan y de bronce de Martín Caballero en la categoría Infantil, los bronces de Teo Abal y Lucas Ferreirós en Benjamín y también los bronces de Lucía Leiro, Manuel Insuela y Adrián Ferreirós en la categoría Alevín.

No menos meritoria fue la participación de los hermanos Sara Alves, en Benjamín, y Roi Alves, en Infantil, donde siguen demostrando buena progresión, al igual que Iago Porrua, también en Infantil. En la categoría cadete, Juan Manuel Fernández estuvo cerca de la clasificación para las medallas y Asier Martínez demostró destreza y potencial en su primera participación en una competición de judo.

Por otro lado, el Judo Club Pontevedra contará con la importante participación de dos miembros de su plantilla en la gran Fase Final del Campeonato de España Junior de Judo que tendrá lugar este sábado 31 en el Pabellón Navarra Arena de Pamplona.

Leyre Villamediana, actual campeona de Galicia y 4ª clasificada del ranking nacional de la categoría femenina de hasta 63 kg., acudirá en convocatoria directa y dentro del equipo de la Selección Gallega de Judo con el objetivo puesto en lograr el exigente y prestigioso primer peldaño del podio.

También acudirá su entrenador en el club deportivo, Fran Miguens, que ha sido seleccionado por el Colegio Nacional de Árbitros para formar parte del conjunto arbitral que dirigirá los combates de esta célebre recta final del Campeonato de España Júnior 2026.