Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Los judocas vilagarcianos dejan una notable actuación en la Liga

Leyre Villamediana acudirá al Campeonato de España de Pamplona

María Caldas
27/01/2026 16:45
Los judocas en la jornada liguera
Los judocas en la jornada liguera
Ramón Hermida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La sección arousana del Judo Club Pontevedra ha realizado una notable actuación en la 3ª jornada de la Liga Galicia Rías Altas de Judo, celebrada en el Pabellón Polideportivo de la localidad coruñesa de Arteixo.

Varios deportistas de la escuela de judo que el club tiene en el gimnasio Gym Urban de Vilagarcía de Arousa se sumaron a sus compañeros de club en la Escuela Deportiva de Promoción Municipal de Pontevedra y a alumnos de la escuela de judo de Ribadumia, de la Diputación de Pontevedra, a cargo del profesor del Judo Club Pontevedra Fran Miguens, formando un equipo de 12 deportistas repartidos entre las distintas categorías de participación del campeonato.

Cabe destacar las medallas de plata de Juan Fernando Stephan y de bronce de Martín Caballero en la categoría Infantil, los bronces de Teo Abal y Lucas Ferreirós en Benjamín y también los bronces de Lucía Leiro, Manuel Insuela y Adrián Ferreirós en la categoría Alevín. 

No menos meritoria fue la participación de los hermanos Sara Alves, en Benjamín, y Roi Alves, en Infantil, donde siguen demostrando buena progresión, al igual que Iago Porrua, también en Infantil. En la categoría cadete, Juan Manuel Fernández estuvo cerca de la clasificación para las medallas y Asier Martínez demostró destreza y potencial en su primera participación en una competición de judo.

Por otro lado, el Judo Club Pontevedra contará con la importante participación de dos miembros de su plantilla en la gran Fase Final del Campeonato de España Junior de Judo que tendrá lugar este sábado 31 en el Pabellón Navarra Arena de Pamplona. 

Leyre Villamediana, actual campeona de Galicia y 4ª clasificada del ranking nacional de la categoría femenina de hasta 63 kg., acudirá en convocatoria directa y dentro del equipo de la Selección Gallega de Judo con el objetivo puesto en lograr el exigente y prestigioso primer peldaño del podio. 

También acudirá su entrenador en el club deportivo, Fran Miguens, que ha sido seleccionado por el Colegio Nacional de Árbitros para formar parte del conjunto arbitral que dirigirá los combates de esta célebre recta final del Campeonato de España Júnior 2026.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Lidia Aboy en Francia

Lidia Aboy se hace con dos oros en el French Meeting Internacional
María Caldas
Imagen de un momento del Pleno

Los trabajadores del Concello de O Grove llevan al Pleno sus reivindicaciones laborales
C. Hierro
Visita al pabellón de Carril

El PP de Vilagarcía pide una solución "urgente" al "estado lamentable" del pabellón de Carril
Olalla Bouza
Desfile de Entroido en Caldas de Reis en 2025

El Entroido de Caldas suma este año una fiesta privada en A Tafona y repite su desfile escolar
Fátima Pérez