Lidia Aboy se hace con dos oros en el French Meeting Internacional

Lidia Aboy en Francia Cedida

La deportista caldense Lidia Aboy, del Club Acuático Umia, estuvo con la selección gallega absoluta en el French Meeting Internacional, consiguiendo dos medallas de oro en el prestigioso trofeo, en el que también estuvo su compañero de equipo Asier Ramos.

Lidia tuvo una actuación impresionante, ganando dos medallas de oro en las pruebas júnior de 100 metros y 100 metros mariposa. Aboy también rompiendo ambos récords del campeonato. Asimismo, la deportista caldense acabó quinta en la final A del 200 super y ganó dos medallas más con los relevos absolutos gallegos femeninos.

Por su parte, Asier debutó con la selección gallega, quedando en cuarta posición en la final B de los 100 metros braza y destacando también en los 200 metros súper y los 100 metros libres, además de disputar todas las finales con los relevos masculinos de la selección.

Por otro lado, el Club de Natación y Salvamento Vilagarcía también contó con representación en el French Meeting Internacional, concretamente con la presencia de Noemi Espada, Yago Vicente y Pedro Costa, que también formaron parte de la concentración gallega.