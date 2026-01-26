Os Ingleses inicia la segunda fase de Liga con una trabajada victoria ante el Muralla

Os Ingleses durante uno de los duelos de la primera vuelta MONICA VILA

El Club de Rugby Os Ingleses comenzó la segunda fase de la Liga Senior Gallega con una importante victoria en casa ante el Muralla RC por 12-20, en un partido marcado por las malas condiciones del terreno de juego y el esfuerzo físico de ambos combinados.

El partido, disputado en el Campo Gregorio Pérez Rivera de Lugo, corresponde a la jornada 12 de la competición regional y supone los cuatro primeros puntos para el equipo de Vilagarcía en esta segunda fase por el título.

Os Ingleses empezó con fuerza y abrió el marcador en el minuto 4 con un ensayo de Juan José Beloso, JJ, seguido de otro de Álvaro Eire, quien también añadió un penalti, culminando una actuación decisiva.

El último ensayo llegó en el minuto 50 de Álvaro Granja, Iguana, también transformado por Eire. El marcador fue evolucionando con ventaja visitante desde el inicio (0-5, 0-8, 5-8, 5-13, 5-20) hasta el 12-20 final, tras un último ensayo local en el minuto 80.

“Era moi difícil mover o balón, en canto o pateabas quedaba no barro. A xente púxose o mono de traballo e conseguiuse sacar adiante”, comenta Lema. “Toca pensar en Ourense, que sabemos que non vai ser o equipo da primeira volta”, recalca el técnico. “O único que podemos destacar do partido de onte é que gañamos, que sacamos os 4 puntos. En canto ao xogo, non hai forma de valorar nada porque as condicións eran terribles".