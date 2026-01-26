Mi cuenta

Los deportistas del Judo Club Senín brillan en la nueva jornada de la Liga Rías Altas

Se subieron al podio en varias categorías, mostrando el buen trabajo que se realiza desde la base

María Caldas
26/01/2026 19:00
Los deportistas del Club Senín durante la competición
El Judo Club Senín–Centro Deportivo Ikigai participó en la tercera jornada de judo de la Liga Rías Altas, celebrada con una destacada participación y excelentes resultados para el conjunto del club.

Los judokas lograron subir al podio en varias categorías, demostrando el buen trabajo que se viene realizando desde la base. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Asier Ferro y Eire Campaña, medalla de oro; Efrén Sóñora y David Blanco, medalla de plata; y Blas Iglesias, Noemí Dios, Damián Serramito y Carlos Daniel Linares, medalla de bronce.

Además de los medallistas, también participaron representando al club Elena Ferreira, Carmen Ferreira, Asiel González, Adrián Blanco, Leo Diz, Xavi Fuentes, Sergio Vázquez, Mateo Tourís y Mateo Salgado, completando una jornada marcada por el esfuerzo, el compañerismo y el compromiso deportivo.

Asimismo, desde el Judo Club Senín–Centro Deportivo Ikigai se valora muy positivamente la actuación de todos los deportistas, destacando tanto los resultados como la progresión mostrada en la competición, que refuerza el crecimiento del club dentro de la Liga Rías Altas, con un alto nivel de competitividad.

