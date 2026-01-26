El Rotogal Boiro no puede con un poderoso SUAC y se coloca quinto

El Rotogal Boiro se coloca quinto tras la derrota en Canarias DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro salió apeado de su visita al SUAC Gran Canaria. Los de Chicho Alves perdieron por un contundente 3-0 ante un rival muy superior que se llevó la victoria por la vía rápida.

Con este resultado, el SUAC Gran Canaria se pone segundo, ocupando una posición que hasta ahora dominaba el CV Textil Santanderina, mientras que el Rotogal Boiro cae a la quinta posición, descolgándose así de los puestos de play-off de ascenso a la Superliga.

Ya en el primer set, los locales supieron aprovechar una serie de errores encadenados que inició Wiernes con el saque y dio el primer punto a los canarios. El segundo punto del primer set llegó con un bloqueo de Corzo, para más tarde volver a aprovecharse del error de Janluar Figueroa en el ataque.

Los boirenses parecían encontrar soluciones en ataque, pero de nuevo los errores brindaron el 4-0. De nuevo, Corzo brilló en ataque para el combinado canario y selló el parcial junto a Josue Abreu, que fue el máximo anotador del enfrentamiento con 17 puntos, por un 6-0. Mientras tanto, el cuadro de Chicho Alves se encomendaba al acierto de Alan Dávila.

En el segundo set la situación empeoró para los visitantes, en el que los locales anotaron 12 puntos en ataque, y aprovecharon siete errores de los de Chicho Alves, que subieron la intensidad en defensa para cerrar un 25-18 que dejaba a los gallegos enchufados en el encuentro.

Ya en el último set, los canarios no quisieron jugar con fuego, por lo que mostraron su mejor versión en ataque con 13 puntos ante un Boiro ya superado por el esfuerzo de los dos primeros sets, sobre todo a la hora de intentar romper con su punta.