El Asmubal Meaño cede ante el líder Rocasa en Coirón

Las de Juan Costas caen hasta la séptima posición MONICA VILA

El Inelsa Solar Asmubal Meaño recibió en el Pabellón de Coirón al Rocasa Gran Canaria, líder de la División de Honor Plata. A pesar de que desde el inicio del encuentro ambos demostraran su intención por llevarse los puntos, las visitantes sellaron un 23-31 final en el que la pivote canaria Susana Martín tuvo un gran protagonismo con goles cruciales.

Ya en los primeros minutos, el Rocasa Gran Canaria comenzó imponiéndose con los rápidos goles de María Balint y Lucía Machin, que establecieron así una ventaja temprana para el cuadro visitante.

Las de Juan Costas respondieron con varios goles de Agus Ballada que mantenían al Asmubal en el partido. Sin embargo, los errores defensivos de las locales no pasaron inadvertidos para las canarias, que con Susana Martín en la posición de pivote continuaron aumentando su ventaja.

El partido mantenía un ritmo intenso, y las jugadas ofensivas se iban alternando para ambos combinados. Las intervenciones de Irene Ríos fueros cruciales para que el Asmubal Meaño se pudiese mantener en la lucha por la victoria del encuentro al finalizar la primera mitad, a pesar de que las visitantes no cesaban en su empeño por cerrar cuanto antes el enfrentamiento. Así, el Rocasa consiguió ir al descanso con un marcador favorable de 12-15 tras una primera mitad disputada en el Pabellón de Coirón.

Segunda parte

Tras el descanso, ambos técnicos hicieron ajustes tácticos. Por un lado, Juan Costas buscaba reducir la diferencia en el marcador aumentando la presión defensiva, mientras que las canarias mantenían un ataque fluido, buscando romper cualquier intento sólido de defensa por parte del Asmubal Meaño. En los primeros minutos, Luna Otero destacó como especialista defensiva y aportó goles importantes.

Poco a poco, el Rocasa iba mostrando mayor control en el juego, aumentando sus goles gracias a Ruth y Susana Martín desde posiciones cercanas a la portería.

El Asmubal sufrió con la expulsión temporal de Sabela Miniño, que complicó aún más las cosas a las de Juan Costas, que sufrieron numerosas dificultades para contener los últimos pases del conjunto visitante.

Aunque en ciertos momentos las de Costas consiguieron bajar la dirección ofensiva de Claudia Vera al marcar varios goles seguidos cuando a penas quedaba tiempo del enfrentamiento, no fue suficiente para darle la vuelta a un marcador que el Rocasa Gran Canaria se había trabajado desde el inicio del duelo, sellando así un 23-31 que desciende al Asmubal al séptimo puesto de la tabla.