Martín Casais: “El objetivo de todos es jugar en la Superliga”

Martín Casais durante el partido ante Valladolid

El Rotogal Boiro se encuentra preparando su visita al SUAC Gran Canaria, un encuentro que se disputará este domingo a las 12:00 horas, y que puede suponer un punto de inflexión para los de Chicho Alves. Lo cierto, es que se enfrentan a uno de los equipos que mayor inversión realizó en cuanto a fichajes.

Asimismo, los canarios se encuentran solo un puesto por debajo del combinado boirense, ocupando la quinta posición 21 puntos, mientras que los de Chicho Alves son cuartos con 22 puntos.

Una de las piezas claves del proyecto boirense es Martín Casais. El opuesto, canterano del Rotogal, hizo 31 puntos en la pasada jornada ante el CID Jovellanos, y a pesar de que no pudiesen sumar una victoria, rascaron un punto ante un rival que se puso por delante.

“El equipo está bastante bien, la clave de estos triunfos pasa por el trabajo que estamos haciendo”, comenta Martín Casais, que compagina sus estudios universitarios con el deporte de alto rendimiento.

“Este año estamos con bastantes ganas, estamos cerca de la fase de ascenso, nos quedamos cerca de jugar la Copa Príncipe y vamos a tratar de meternos en la fase y ver si conseguimos el ascenso a la Superliga”, señala Martín Casais.

El Rotogal Boiro se quedó muy cerca de jugar la Copa Príncipe, pero el tropiezo ante Vigo impidió que pudieran conseguir el billete. Ahora, los de Chicho Alves son cuartos con 22 puntos, pero se sitúan solo uno por debajo del segundo clasificado, el CV Textil Santanderina, que cuenta con 23. La clasificación la lidera el Intasa San Sadurniño con 29 puntos.

“No creo que tengamos mejor equipo que otros por cualidades físicas o técnicas, pero sí que trabajamos bastante mejor que la mayoría de los equipos de la Superliga 2”, señala el canterano del Rotogal Boiro. Con la mente puesta en Gran Canaria, los boirenses solo piensan en seguir creciendo.

“El SUAC es un equipo al que le llegaron los fichajes en la mitad de la primera vuelta y están muy fuertes, se puede ganar, pero hay que jugar muy bien el partido”, dice Casais.

“Contra estos equipos que están más fuertes hay que jugar bastante bien en todos los sentidos”, señala. Lo cierto, es que Casais se encuentra compaginando su tercer año de carrera con los entrenamientos, con disciplina y trabajo por bandera.

Una constancia que le lleva a ser uno de los jugadores mejor valorados de la Superliga 2, y del equipo que le vio crecer, con el que ahora sueña ascender. “Superliga es otro mundo totalmente distinto, necesitas mucha inversión. Jugar ahí es el objetivo que tenemos todos”.