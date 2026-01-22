Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

El CX Fontecarmoa se prepara para el inicio de la Liga Gallega por equipos

Dará comienzo este sábado 24 de enero

María Caldas
22/01/2026 11:59
Uno de los torneos del club en el recinto de Fexdega
Uno de los torneos del club en el recinto de Fexdega
Gonzalo Salgado
Tras la celebración de los Campeonatos Provinciales Individuales celebrados en la Pescadería, Vilagarcía, comienza la Liga Gallega por Equipos. El próximo sábado, día 24, comienza la competición regular. 

La Liga este año tendrá su duración habitual de 11 rondas, salvo en Preferente y 3ª división, donde las rondas serán nueve. Además, en la categoría de base (4ª), se jugará la competición una vez que acabe la 3ª división, entre los equipos de la comarca.

En esta ocasión, el Club de Xadrez Fontecarmoa presenta esta temporada 16 equipos en las categorías competitivas, siendo su record de participación en la Liga, a los que habrá que añadir los equipos de base que en este momento no están inscritos, con más de 200 jugadores federados distribuídos entre las categorías competitivas y los jugadores de base. El club ha aumentado notablemente sus fichas de base esta temporada.

En la categoría de base está previsto que haya competición más adelante, con un formato diferente al que era habitual, como ya se hizo con éxito en las temporadas anteriores. El formato para esta categoría todavía no está determinado. El modelo competitivo es el mismo que en la temporada pasada. 

Los retos para el club son mantener la estructura de equipos, que es extremadamente exigente, intentando el ascenso de algún equipo. Cabe indicar que el club tiene nueve equipos por encima de la Tercera División, un equipo en D. Honor, uno en Preferente, categoría primera que se ha creado esta temporada, dos equipos en Primera, cinco en Segunda y siete en Tercera, convirtiéndose así en uno de los clubes que más equipos presenta en competición

