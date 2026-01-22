Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Cinco xogadores do Os Ingleses representarán a Galicia na fase final do CESA en Madrid

Os convocados son Nizam García Castromán, Gael Hurtado e Bruno Losada coa selección M16, e Brais Gallego e Sergio Ramos coa selección M18

María Caldas
22/01/2026 16:26
Gael, Nizam e Bruno na fase previa do CESA en Asturias en Novembro de 2025
Gael, Nizam e Bruno na fase previa do CESA en Asturias en Novembro de 2025
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

O Club de Rugby Os Ingleses de Vilagarcía de Arousa continúa a facer historia: cinco dos seus xogadores foron convocados pola Selección Galega para disputar a fase final do Campionato de España de Seleccións Autonómicas (CESA) de segunda división, que terá lugar esta fin de semana, o 24 de xaneiro, no Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid.

Os convocados son Nizam García Castromán, Gael Hurtado e Bruno Losada coa selección M16, e Brais Gallego e Sergio Ramos coa selección M18. Ademais, os M16 están dirixidos por un vello coñecido do rugby galego e histórico do club vilagarcián, Chamy Doval, que forma parte do corpo técnico da Federación Galega xunto con Chema Fernández de Vigo.

Ambas as seleccións xogarán un dobre enfrontamento ante Cantabria e Baleares, e os encontros poderán seguirse en directo a través de YouTube, ofrecendo así unha oportunidade única para que as familias e afeccionados vivan o torneo desde Galicia.

"Os nosos rapaces forman parte dunha expedición de 23 xogadores por categoría, seleccionados dun grupo de 40 que veñen adestrando xuntos durante 5 fins de semana esta tempada. Entre eles, outros tres Ingleses con experiencia coa Selección", afirman dende o clube.

A xeración de ouro

Os cinco xogadores seleccionados —xunto con outros tres compañeiros que tamén levan adestrando coa selección ao longo do ano: Lucas García Frieiro (M18), Martín Oubiña Fernández e Xián Rodríguez Villaronga (M16)— representan o traballo de base e continuidade que caracteriza ao club.

Todos eles comezaron a xogar nos Ingleses desde as escolas, algúns case ao pouco de comezar a andar, e levan medrando dentro da estrutura do clube durante toda a súa traxectoria deportiva.

Formación e crecemento

Este ano, catro xogadores M16 de segundo ano deron o salto á categoría M18 para reforzar unha plantilla curta e competir a un nivel superior. Trátase dunha decisión valente por parte do club, que busca priorizar o desenvolvemento dos xogadores e o seu crecemento deportivo e persoal por enriba dos resultados inmediatos.

A dinámica de traballo do club, onde os M18 adestran conxuntamente cos sénior, facilita unha progresión natural e fomenta o espírito de equipo e a continuidade na aprendizaxe.

O club vilagarcián continúa así consolidando o seu papel como referente da formación deportiva e dos valores do rugby en Galicia, cun proxecto que combina paixón, traballo e unha filosofía de xogo compartida desde as categorías máis pequenas ata os equipos sénior.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El actual primer edil, Xoán Castaño

Catoira insiste en que se “cumpra a lei” y que el SAF no suponga un gasto municipal
Fátima Pérez
CPI Aurelio Marcelino Rey García

El PP de Cuntis critica la actitud del alcalde durante la visita de Educación al centro Aurelio Rey
Fátima Pérez
Murro caído

Las fuertes lluvias derrumban parte de un muro en la calle Duques de Terranova de Vilagarcía
Olalla Bouza
Uno de los torneos del club en el recinto de Fexdega

El CX Fontecarmoa se prepara para el inicio de la Liga Gallega por equipos
María Caldas