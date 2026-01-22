Cinco xogadores do Os Ingleses representarán a Galicia na fase final do CESA en Madrid
Os convocados son Nizam García Castromán, Gael Hurtado e Bruno Losada coa selección M16, e Brais Gallego e Sergio Ramos coa selección M18
O Club de Rugby Os Ingleses de Vilagarcía de Arousa continúa a facer historia: cinco dos seus xogadores foron convocados pola Selección Galega para disputar a fase final do Campionato de España de Seleccións Autonómicas (CESA) de segunda división, que terá lugar esta fin de semana, o 24 de xaneiro, no Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid.
Os convocados son Nizam García Castromán, Gael Hurtado e Bruno Losada coa selección M16, e Brais Gallego e Sergio Ramos coa selección M18. Ademais, os M16 están dirixidos por un vello coñecido do rugby galego e histórico do club vilagarcián, Chamy Doval, que forma parte do corpo técnico da Federación Galega xunto con Chema Fernández de Vigo.
Ambas as seleccións xogarán un dobre enfrontamento ante Cantabria e Baleares, e os encontros poderán seguirse en directo a través de YouTube, ofrecendo así unha oportunidade única para que as familias e afeccionados vivan o torneo desde Galicia.
"Os nosos rapaces forman parte dunha expedición de 23 xogadores por categoría, seleccionados dun grupo de 40 que veñen adestrando xuntos durante 5 fins de semana esta tempada. Entre eles, outros tres Ingleses con experiencia coa Selección", afirman dende o clube.
A xeración de ouro
Os cinco xogadores seleccionados —xunto con outros tres compañeiros que tamén levan adestrando coa selección ao longo do ano: Lucas García Frieiro (M18), Martín Oubiña Fernández e Xián Rodríguez Villaronga (M16)— representan o traballo de base e continuidade que caracteriza ao club.
Todos eles comezaron a xogar nos Ingleses desde as escolas, algúns case ao pouco de comezar a andar, e levan medrando dentro da estrutura do clube durante toda a súa traxectoria deportiva.
Formación e crecemento
Este ano, catro xogadores M16 de segundo ano deron o salto á categoría M18 para reforzar unha plantilla curta e competir a un nivel superior. Trátase dunha decisión valente por parte do club, que busca priorizar o desenvolvemento dos xogadores e o seu crecemento deportivo e persoal por enriba dos resultados inmediatos.
A dinámica de traballo do club, onde os M18 adestran conxuntamente cos sénior, facilita unha progresión natural e fomenta o espírito de equipo e a continuidade na aprendizaxe.
O club vilagarcián continúa así consolidando o seu papel como referente da formación deportiva e dos valores do rugby en Galicia, cun proxecto que combina paixón, traballo e unha filosofía de xogo compartida desde as categorías máis pequenas ata os equipos sénior.