Las atletas de la escuela del Cuntis logran nuevos récords en Portugal

Deportistas del Cuntis en Portugal Cedida

La ciudad portuguesa de Braga fue el escenario donde los atletas que se forman en la escuela del Club de Atletismo Cuntis lograron unos fantásticos resultados. En la modélica pista cubierta de Braga se celebró el Campeonato zona Norte de Portugal y los atletas del Cuntis fueron invitados a participar en las pruebas de tres y cinco kilómetros marcha.

Por un lado, en los tres kilómetros marcha femenino, dejó una gran actuación Ellen Duran Cacheiro al lograr un nuevo récord gallego en la categoría Sub 18.

No quiso ser menos su hermana Ailyn Lauren, al establecer el récord de Galicia en la categoría Sub 14. Por otra parte, la atleta Sub 16 Sofía Miao Liu hizo su mejor marca personal.

Por otra parte, en la prueba de los cinco kilómetros, el atleta Daniel García Jiménez, que a pesar de que milita en las filas del Rías Baixas, también se forma en la escuela cuntiense, logró un nuevo récord de Galicia en la categoría máster M45.

Así, la escuela cuntiense sigue creciendo especialmente en la modalidad de marcha, después de que estrenaran el año en Ames con el circuito autonómico de marcha, en el que también realizaron un papel destacado a pesar de que se trataba de un circuito muy exigente con muchas subidas y bajadas que dificultaban el desarrollo de la prueba para los atletas.